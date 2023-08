Ważny ukraiński urzędnik uniknął śmierci. Nieudana próba zamachu

„Tak, wczoraj o 7:50 rano doszło do próby zamachu na życie zastępcy szefa Państwowej Służby Podatkowej, Jewhena Sokura. Atak miał miejsce w centrum Kijowa” – napisał Danyło Hetmancew na Telegramie, potwierdzając tym samym plotki krążące w sieci plotki.

„Klienci i oszuści, którzy stracili swoje 'biznesy' przekroczyli granicę. Jewhen został uratowany przez skoordynowane działania śledczych. Niski ukłon dla profesjonalistów z Departamentu Kryminalnego Policji” – przekazał Hetmancew. „Sprawcy zostali zatrzymani i składają zeznania przeciwko mocodawcom” – dodał.

Przewodniczący komisji ds. polityki finansowej, podatkowej i celnej Rady Najwyższej zaznaczył, że próba zabójstwa Jewhena Sokura nie powstrzyma dążeń państwa do wyplenienia korupcji i przestępców podatkowych. „Łamiemy im kręgosłup. Codziennie. I z pewnością nie przestaniemy” – napisał.

Ukraina walczy z korupcją, by wejść do UE

Ukraina stara się o akces do Unii Europejskiej i w związku z tym w kraju trwa walka z instytucjonalną korupcją. Problem sięga samych szczytów władzy, czego ostatnim przykładem było zatrzymanie parlamentarzystów należących do partii Sługa Narodu Wołodymyra Zełenskiego. Aresztowania mogą doprowadzić do sytuacji, w której formacja prezydenta Ukrainy straci większość w parlamencie.

Korupcyjne macki sięgają również do ukraińskiego ministerstwa obrony. W ostatnim czasie, z powodu wykrytych nieprawidłowości finansowych, w resorcie zwolniono wysokich rangą urzędników. Skandal może również doprowadzić do zmiany na stanowisku ministra obrony, którym obecnie jest jeszcze Ołeksij Reznikow.

Czytaj też:

Legendarny pułk wrócił na front. „Azow wznowił misje bojowe”Czytaj też:

Andrzej Duda o rzezi wołyńskiej. Poprosił o docenienie gestu prezydenta Ukrainy