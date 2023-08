Tajemnicza śmierć 10-letniej Sary. Rodzina przyznaje, że ojciec dziecka wrócił i natychmiast zniknął

10 sierpnia, w miejscowości Woking pod Londynem odnaleziono zwłoki 10-letniej Sary, która pochodziła ze związku Polki i Pakistańczyka. W czwartek, 17 sierpnia, telewizja BBC poinformowała, że sekcja zwłok dziewczynki nie przyniosła odpowiedzi na pytanie, co było przyczyną śmierci. Konieczne będzie przeprowadzenie dodatkowych badań.

Sprawa śmierci Sary. Rodzina ojca dziecka przerywa milczenie

Policja ustaliła, że ojciec Sary uciekł do Pakistanu kilka godzin przed ujawnieniem zwłok dziecka. 31-letni Malik Urfan Sharif opuścił Wielką Brytanię wraz z dwiema innymi osobami. Miejscowa policja – jak wynika z informacji „Daily Mail” – przeprowadziła już dwa naloty na dom, który zamieszkuje jego rodzina.

Jego brat powiedział portalowi, że Urfan wrócił do domu rodzinnego w mieście Dźhelam w zeszłym tygodniu. – Po dotarciu do Pakistanu przyjechał do nas i natychmiast zniknął. Nie sprowadził swojej rodziny do naszego domu. Niektórzy mówią, że ukrywa się gdzieś w Dźhelam w wynajętym domu, ale inni mówili, że może pojechał do Mirpur, gdzie mieszkają jego teściowie – przekazał.

Tymczasem trwa obława za poszukiwanym mężczyzną, a policja zapewnia, że odnalezienie go to tylko kwestia czasu. Jednak nie ma formalnej umowy ekstradycyjnej między Wielką Brytanią a Pakistanem, co może stanowić pewien problem dla śledczych.

Brat ojca 10-latki przyznał też, że „nie był w dobrych stosunkach z Urfanem”. – Wcześniej ożenił się z Polką. Właściwie nie mieliśmy pojęcia, że uciekł z Anglii – dodał.

Trwa obława policji za ojcem Sary. Pakistańczyk zapadł się pod ziemię

Wiadomo, że dziecko pochodziło z polsko-pakistańskiego małżeństwa. Para pobrała się w 2009 r., po czym rozwiodła się w 2017 r. W 2019 r. ojciec otrzymał pełną opiekę zarówno nad Sarą, jak i jej 13-letnim bratem. Olga, matka Sary, w ciągu czterech lat, odkąd straciła opiekę, mogła zobaczyć się z dziećmi tylko dwa razy.

W 2021 r. mama została całkowicie odcięta po kłótni między nią a nową partnerką Urfana. Teraz Olga zamierza wrócić na stałe do Polski, gdzie planuje pochować swoją córkę.

