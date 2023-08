Sprzedał mieszkanie w Tokio i zamieszkał w metrze. Japoński kozak z Charkowa codziennie karmi Ukraińców

Fumi Cafe na Sałtwice Północnej, najbardziej zniszczonej dzielnicy Charkowa, jakieś 35 kilometrów od granicy z agresorem – Rosją, kilkaset metrów od ostatniej stacji metra, Herojów Pracy (Bohaterów Pracy). To ostatnia stacja, gdzie mieszkali lub chronili się w czasie bombardowań ci, którzy nie opuścili tego drugiego co do wielkości miasta Ukrainy. Miasta, które miesiącami cierpiało rosyjskie katusze, i które było jednym z najczęściej bombardowanych. Do czasu wyzwolenia obwodu charkowskiego we wrześniu 2022 roku północna część miasta, czyli właśnie Sałtiwka, którą zamieszkiwało wcześniej ok. pół miliona ludzi, była nie tylko w zasięgu rakiet, ale także artylerii, co zresztą widać na każdym kroku.