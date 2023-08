Koniec pewnej ery. Frans Timmermans podał się do dymisji

To koniec pewnej ery w Unii Europejskiej. Ursula von der Leyen ogłosiła, że dotychczasowy wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans podał się do dymisji. To jednak nie oznacza, że holenderski polityk kończy swoją karierę.

Był jednym z najbardziej rozpoznawalnych i najbardziej wyrazistych polityków w Unii Europejskiej. Z Brukselą był związany przeszło 10 lat. Teraz Frans Timmermans chce powrócić na krajowe podwórko. Dymisja Fransa Timmermansa We wtorek 22 sierpnia Ursula von der Leyen potwierdziła pojawiające się wcześniej pogłoski i ogłosiła, że polityk złożył rezygnację z funkcji wiceszefa Komisji Europejskiej. Została ona przyjęta ze skutkiem natychmiastowym. Po odejściu z funkcji komisarza w Brukseli będzie otrzymywał dodatek przejściowy wynoszący przeszło 10 tys. euro brutto miesięcznie. Dymisja z KE nie oznacza, że Frans Timmermans porzuca politykę. Polityk będzie się ubiegał o stanowiska premiera Holandii. Na początku sierpnia uzyskał nominację zarządów Partii Pracy (PvdA) oraz Zielonych (GroenLinks) na lidera połączonej listy lewicy w przedterminowych wyborach parlamentarnych, które po dymisji Marka Ruttego zostały zaplanowane na listopad 2023 roku. – Musimy upewnić się, że Holandia odzyska do siebie zaufanie. Kraj musi stawić czoła „gigantycznym wyzwaniom”: kryzysowi klimatycznemu, stanowi natury, wojnie za granicami Europy i nierównościom społecznym – tłumaczył. Frans Timmermans o Polsce Frans Timmermans jako unijny polityk wielokrotnie zabierał głos w sprawie sytuacji w Polsce. – Jestem głęboko zaniepokojony. Uważam, że wolne media to podstawa każdego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a próby ograniczania wolności mediów są bardzo martwiące. Polacy zasługują na informacje pochodzące z różnych źródeł, a nie tylko ze źródła pod kontrolą rządu – mówił w czasie gdy polskie władze debatowały nad ustawą lex TVN. Polityk ostro krytykował działania PiS, które łamały zasady unijnej praworządności. Wspominał m.in. o niedopuszczalnej nagonce na sędziów w Polsce. Jednocześnie po wybuchu wojny w Ukrainie Frans Timmermans wyraził podziw dla Polaków za pomoc sąsiadom. – Świat patrzy na Polskę z podziwem przez te sto dni wojny na Ukrainie. Możecie być dumni, z tego co robicie dla braci Ukraińców, bo jesteście dla świata przykładem równości, wolności i solidarności – komentował.