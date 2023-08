Na świat przyszła niesamowita żyrafa. Najpewniej jedyny taki okaz

W grudniu 2019 roku oficjalnie ogłoszono, że Forest, żyrafa żyjąca w australijskim zoo w Beerwah, jest najwyższą ze swojego gatunku na świecie. Jej wzrost wyniósł równo 5,7 metra. Także w Polsce bity był jeden z rekordów związanych z tymi zwierzętami – w 2002 roku zbudowano największą żyrafę z wikliny. Mierzyła 9,8 metra.

Ale te rekordy nie mają dzisiaj żadnego znaczenia! Żyrafa, o której za chwile przeczytacie, wcale nie jest największa na świecie. Nie jest też z wikliny. Na ma nawet jeszcze imienia. Wyróżnia ją coś zupełnie innego.

Na świat przyszła „bezwzorkowa” żyrafa

Malutka żyrafa przyszła na świat 31 lipca w prywatnym ogrodzie zoologicznym Bright’s w Limestone w Tennessee. W przeciwieństwie do innych przedstawicieli swojego gatunku… nie posiada łat. Jest cała brązowa. Jak twierdzą eksperci, najpewniej jest to jedyny taki okaz na świecie. Poprzedni znany przypadek pochodzi z Tokio z 1972 roku.

Populacja dzikich żyraf spada

– Generalnie nie publikujemy tak naprawdę żadnych zdjęć dzieci z zoo, ale ponieważ jest to taka wyjątkowa sytuacja wiedzieliśmy, że przyciągnie to wiele uwagi dla żyraf, co pomoże nam wskazać ludziom właściwy kierunek. Żyrafy powinny żyć na wolności – stwierdził David Bright, jeden z właścicieli ogrodu zoologicznego.

– Dzikie populacje po cichu wymierają. W ciągu ostatnich trzech dekad populacje dzikich żyraf zmniejszyły się o 40 proc. – dodał Tony Bright, założyciel zoo w Limestone. „Bright’s” regularnie przekazuje darowizny organizacjom działającym na rzecz ratowania żyraf oraz prowadzi specjalny program hodowlany dla tego gatunku.

Zoo musi wybrać imię

Teraz przed opiekunami malutkiej żyrafy stoi bardzo trudne zadanie – wybór imienia. Na ten moment zwężony on został do czterech opcji. Wszystkie pochodzą z języka suahili, który używany jest w rodzinnych stronach żyraf. Brane warianty to: Kipekee, Firyali, Shakiri i Jamella. Znaczą one po kolei: unikalna, niezwykła, „ona jest najpiękniejsza” i „jedna z wielkich piękności”.

