18-letni Polak zgwałcony w Monachium. Niemieckie media: Dlaczego nikt nie pomógł?

Do zdarzenia doszło w sobotę, 19 sierpnia, między godziną 2:35 a 3:05, na stacji metra Max-Weber-Platz w Monachium. Jak informuje policja, 18-letni student z Polski wracał do domu z imprezy. Ze względu na wysoki stan upojenia postanowił zrobić sobie chwilę przerwy na ławce. Zauważył to agresor, który wykorzystał „niezdolność do oporu” młodego Polaka. Po dokonaniu gwałtu mężczyzna uciekł zabierając ze sobą telefon ofiary.

Policja zatrzymała podejrzanego 20-latka

Polak zgłosił sprawę dzień później. Dzięki lokalizatorowi wbudowanemu w telefon funkcjonariusze ustalili miejsce, w którym przebywał podejrzany. Mężczyzna został zatrzymany i przebywa w areszcie. Jak informuje „FAZ”, monachijska policja potwierdziła, że jest to 20-letni Afgańczyk mieszkający na stałe stolicy Bawarii.

Niemieckie media: Dlaczego nikt nie reagował?

Głównym pytaniem zadawanym przez niemieckie media jest to, dlaczego nikt nie zauważył tego co działo się na stacji metra i nie udzielił pomocy. Cała stacja wyposażona jest w kamery monitoringu, które częściowo zarejestrowały zdarzenie, jednak pomimo tego żaden ze strażników nie dostrzegł „niczego związanego z przestępstwem”, kiedy miało ono miejsce.

– Przy ponad 1700 kamerach na 100 stacjach metra nie jest możliwe monitorować przez pracownika każdą kamerę w pełni – tłumaczyło Monachijskie Przedsiębiorstwo Transportu Publicznego.

Wykluczono bierność strażnika

Ostatni pociąg przyjechał na stację o godzinie 2:27 i to właśnie nim mogli podróżować zarówno ofiara jak i agresor. Jak poinformowała rzecznik monachijskiej policji, straż metra była wówczas zaaferowana w pełni zamknięciem stacji, które miało nastąpić o 3:10. Wykluczono także przypuszczenia, według których strażnik metra mógł obserwować przestępstwo i nie reagować.

