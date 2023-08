Gen. Skrzypczak dla „Wprost”: Ukraiński odwet zaboli Rosjan

Rosjanie zakładali, że zdewastowanie obiektów zapewniających życie i przeżycie w warunkach wojny złamie wolę oporu Ukraińców. Nieustannie atakują duże miasta a w nich obiekty użyteczności publicznej zabijając ludność cywilną, która mimo wojny usiłuje normalnie funkcjonować. Rosjanie z rozmysłem atakują wybrane miejsca w takim czasie, gdy ich zniszczenie powoduje duże straty wśród ludności cywilnej. Giną kobiety i dzieci. Bestialstwo Rosjan jest niewyobrażalne. Do dziś ONZ nie uznała Rosji za państwo terrorystyczne a czymże innym jest przez to, co sprawia swoimi atakami.

Od kilku miesięcy obserwujemy sporadyczne ataki Ukraińców przy wykorzystaniu dronów latających i pływających na rosyjskie lotniska i bazy morskie. Niezwykle skuteczne powodujące straty w technice lotniczej i morskiej Rosji. Uderzenia te nie mają charakteru masowego głównie z powodu nielicznych systemów uderzeniowych, którymi póki co dysponuje Ukraina. A jak dotychczas Zachód na dostawy systemów dalekiego zasięgu się nie zdecydował. Chodzi o systemy, których możliwości sięgają 1000-1200 km.