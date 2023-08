Największa festiwalowa klapa powraca. Organizator „FYRE II” rozpoczął sprzedaż biletów

To miała być najlepsza impreza wszech czasów. Festiwal reklamowały największe gwiazdy mediów społecznościowych. Do udziału zapraszała Kendall Jenner, Bella Hadid, czy Emily Ratajkowski. Na uczestników miała czekać rajska wyspa na Bahamach i koncerty czołowych muzyków. Coś jednak nie wyszło…

„FYRE” był największą festiwalową klapą w historii

Nocleg w namiotach Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego zamiast luksusowych willi. Kanapki zamiast wykwintnych dań. Lata procesów sądowych zamiast niezapomnianych przeżyć. Choć faktycznie to co spotkało uczestników było niezapomniane. Przy festiwalu „FYRE” odwołanie naszego polskiego „Festa” na chwilę przed wydarzeniem wydaje się drobną wpadką.

Organizator wyszedł z więzienia i… zapowiada „FYRE II”

W związku z przebiegiem festiwalu, a także z oszustwem inwestorów i uczestników na około 26 milionów dolarów, główny organizator wydarzenia z 2017 roku Billy McFarland trafił do więzienia na sześć lat. Odsiedział cztery z nich, po czym wyszedł na wolność. Czy na coś się to zdało? Nie wiadomo, jednak jest okazja, aby się przekonać. McFarland zapowiedział kolejną edycję!

„FYRE Festiwal powrócił!” – głosi hasło na stronie internetowej wydarzenia. Rozpoczęła się także przedsprzedaż biletów, a pierwsza pula została już wykupiona. Ceny, w zależności od momentu zakupu, wahają się między 799 a 7 tys. 999 dolarów.

„Będę robić to, co kocham”

„Od 2016 roku FYRE jest najchętniej omawianym festiwalem na świecie. (…) Tym razem mamy niesamowite wsparcie. Będę robić to, co kocham, współpracując z najlepszymi partnerami logistycznymi i infrastrukturalnymi. (…) Nie mogę się doczekać, aż wraz z naszymi partnerami zaskoczymy świat tworząc FYRE Festival II – wyspiarską przygodę życia” – napisał na Instagramie McFarland.

Ponadto organizator dodał drobne zabezpieczenie dla chętnych. Dochód ze sprzedaży biletów do momentu ogłoszenia ostatecznej daty festiwalu przechowywany będzie w specjalnym depozycie. Czy to wystarczające zabezpieczenie? Nie wiadomo. Wiadomo za to, że nikt nie chciałby powtórki z ostatniego wydarzenia, więc warto się sprawie przyglądać.

