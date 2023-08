Skuter wodny i pięć beczek paliwa. Krytyk Xi Jinpinga uciekł z kraju w brawurowym stylu

Pojawienie się nietypowego gościa potwierdziła Straż Przybrzeżna Korei Południowej. Jak podali funkcjonariusze, mężczyzna ubrany w kamizelkę ratunkową i kask miał przybyć do ich kraju z prowincji Szantung, ciągnąc za swoim skuterem wodnym pięć beczek paliwa. Dzięki takiemu zapasowi mógł przemierzyć 300 kilometrów, dzielące oba kraje. Dysydent został zatrzymany przez służby, a o jego losie decydować będą teraz urzędnicy.

Uciekał z ojczyzny przez Morze Żółte

Dziennikarze BBC podkreślali, że prześladowania polityczne w Chinach to poważny problem dla tamtejszej opozycji. Wrogowie komunistycznego reżimu nie mogą też liczyć na szczególną pomoc w państwach ościennych. Wiele krajów regionu odmawia im udzielenia azylu. Przykładem może być prawnik Lu Siwei, który złapany w Laosie, został zawrócony do Chin. Nie zdołał dołączyć do żony i dzieci, czekających na niego w USA.

Podróżującego na skuterze Kwon Pyonga bronił aktywista Lee Dae-seon z Korei Południowej. Przyznał, że metoda przyjazdu dysydenta nie była zgodna z prawem, ale trwające od 2016 roku prześladowania mężczyzny tłumaczyły jego zachowanie. Podkreślał, że inwigilowany opozycjonista nie bez powodu zdecydował się na śmiertelnie niebezpieczną przeprawę morską do demokratycznego kraju. Jak dodał, Kwon zastanawia się teraz, czy ubiegać się o status uchodźcy w samej Korei Południowej, czy może w kraju trzecim.

Lee Dae-seon, który pozostawał w kontakcie z Kwonem od sierpnia 2019 roku, nie wiedział o jego pomyśle przedostania się przez morze. – Powiedział mi, że jest gotów do opuszczenia Chin, i że będzie kierował się do Korei Południowej, ale nie wiedziałem jak zamierza się tutaj dostać – zaznaczał.

