Tajemniczy samolot krąży nad Moskwą. Należy do szefa Grupy Wagnera?

Z Rosji płyną doniesienia o katastrofie samolotu Embraer ERG 135 należącego do Jewgienija Prigożyna. Agencja prasowa TASS przekazała, że do zdarzenia doszło około godziny 18:30 czasu lokalnego. Samolot miał podchodzić do lądowania nieopodal wsi Kużenkino w rosyjskim obwodzie twerskim.

Jewgienij Prigożyn zginął w katastrofie samolotu?

Z komunikatu rosyjskiego Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych wynika, że na pokładzie było dziesięć osób, w tym trzech członków załogi. Wszyscy oni mieli zginąć.

Według informacji Federalnej Agencji Transportu Lotniczego wśród pasażerów znajdował się szef Grupy Wagnera. „Według listy pasażerów znajduje się wśród nich imię i nazwisko Jewgienija Prigożyna” – zaznaczono. Kanał WczK-OGPU przekazał, że samolotem miał również podróżować Dmitrij Utkin, uchodzący za prawą rękę Jewgienija Prigożyna, który miał dowodzić kolumną jadącą w kierunku Moskwy w dzień puczu.

Informacje te nie zostały na razie potwierdzone. Niezależny portal Meduza podał, że przywódca wagnerowców był dziś w Moskwie, gdzie spotkał się z przedstawicielami władz obwodu moskiewskiego. Powodem była kwestia dostaw żywności do szkół w związku z rozpoczęciem roku szkolnego.

Samolot Grupy Wagnera krążył nad Moskwą

Na zbliżonym do Grupy Wagnera kanale Szara Strefa na Telegramie przekazano, że drugi samolot należący do Prigożyna krążył nad Moskwą. Według aktualnych informacji na lotnisku Ostafiewo pod Moskwą wylądował samolot Embraer ERJ-135BJ Legacy 650 o numerze RA-02748. Nie wiadomo, kto znajdował się na jego pokładzie.

Czytaj też:

Katastrofa samolotu należącego do Prigożyna. Mieli go zestrzelić RosjanieCzytaj też:

Katastrofa samolotu należącego do Prigożyna. Szef Grupy Wagnera był na pokładzie?