Jewgienij Prigożyn zginął w katastrofie samolotu? Są nagrania z miejsca zdarzenia

W rosyjskim obwodzie twerskim doszło do katastrofy samolot należącego do szefa Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna. Do sieci trafiły nagrania, na których widać moment zdarzenia.

Tuż po godzinie 18:30 w środę 23 sierpnia nieopodal wsi Kużenkino w obwodzie twerskim w Rosji doszło do katastrofy samolotu. Rozbiła się maszyna Embraer ERG 135 należąca do Jewgienija Prigożyna. Jewgienij Prigożyn nie żyje? Ministerstwo Sytuacji Nadzwyczajnych poinformowało, że na pokładzie maszyny, która się rozbiła, było dziesięć osób, w tym trzech członków załogi. Z informacji Federalnej Agencji Transportu Lotniczego wynika, że wśród pasażerów znajdował się szef Grupy Wagnera. „Według listy pasażerów znajduje się wśród nich imię i nazwisko Jewgienija Prigożyna” – zaznaczono. Niezależny portal Meduza podał, że przywódca wagnerowców był dziś w Moskwie, gdzie spotkał się z przedstawicielami władz obwodu moskiewskiego. Powodem była kwestia dostaw żywności do szkół w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. Kanał WczK-OGPU przekazał, że na pokładzie miał się znajdować także Dmitrij Utkin, uchodzący za prawą rękę Jewgienija Prigożyna, który miał dowodzić kolumną jadącą w kierunku Moskwy w dzień puczu. Katastrofa samolotu z wagnerowcami. Do sieci trafiło nagranie Media społecznościowe obiegło nagrania, na których widać moment katastrofy. twittertwitter Szef Grupy Wagnera przebywa w Afryce? Na razie nie wiadomo, czy szef Grupy Wagnera rzeczywiście znajdował się na pokładzie Embraera. We wtorek 22 sierpnia Jewgienij Prigożyn opublikował w mediach społecznościowych pierwsze wideo od czasu nieudanej próby puczu w Rosji. Twierdził, że przebywa w Afryce, gdzie jego ludzie przeprowadzają misje, by “uczynić Afrykę jeszcze bardziej wolną”. – Grupa Wagnera prowadzi działalność wywiadowczą i poszukiwawczą, czyniąc Rosję jeszcze większą na wszystkich kontynentach, a Afrykę jeszcze bardziej wolną. Sprawiedliwość i szczęście dla afrykańskich narodów. Sprawiamy, że ISIS, Al-Kaida i inne „gangi” stają się koszmarem i nadal wypełniamy wyznaczone zadania – mówił Prigożyn na filmie. Czytaj też:

