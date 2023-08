Kim tak naprawdę jest Jewgienij Prigożyn? „Zaczynał od budki z hot-dogami, miał zastąpić Putina”

Rosyjska agencja prasowa TASS podała informację, że około godziny 18:30 czasu lokalnego doszło do katastrofy samolotu Embraer ERG 135 należącego do Jewgienija Prigożyna. Maszyna miała podchodzić do lądowania niedaleko wioski Kużenkino w obwodzie twerskim na północ od Moskwy.

Według informacji przekazywanych przez rosyjskie Ministerstwo Sytuacji Nadzwyczajnych, na pokładzie samolotu miało znajdować się dziesięć osób, w tym trzech członków załogi. Federalna Agencja Transportu Lotniczego podaje z kolei, że jednym z pasażerów był właśnie szef Grupy Wagnera. „Znajduje się wśród nich imię i nazwisko Jewgienija Prigożyna” – poinformowano.

Jeszcze niedawno spekulowano, że szef Grupy Wagnera może zastąpić Władimira Putina. Kim więc jest Jewgienij Prigożyn i jak to możliwe, że zaczynając od budki z hot-dogami, zaczął siać postrach na Kremlu.