Sensacja na dworze królewskim. Księżna Charlene wyprowadziła się z Monako?

Księżna Charlene i książę Albert poznali się w 2007 roku. Trzy lata później doszło do zaręczyn, a w kolejnym roku sformalizowali swój związek. Po 12 latach od zawarcia małżeństwa francuskie i niemieckie media zaczęły rozpisywać się na temat ich separacji.

Plotki o rozstaniu książęcej pary Monako

„Chciałbym formalnie zdementować złośliwe pogłoski rozpowszechniane przez francuski magazyn Royauté. Proszę o zignorowanie tego artykułu, który jest całkowicie bezpodstawny” – napisał wówczas w oficjalnym oświadczeniu rzecznik Pałacu.

Plotki o rozstaniu pary powróciły w drugiej połowie 2023 roku. Chociaż księżna Charlene spędziła wakacje na rejsie z księciem Albertem i ich dziećmi, to – jak podaje „Daily Mail” – nie wróciła razem z nimi do Pałacu. Francuskie czasopismo „Voici” dotarło do informatora z otoczenia książęcej pary, który miał stwierdzić, że ich związek od dłuższego czasu ma charakter wyłącznie ceremonialny.

Księżna Charlene wyprowadziła się do Szwajcarii?

„Według międzynarodowych mediów księżna Charlene z Monako »mieszka w Szwajcarii« i widuje się ze swoim mężem, księciem Albertem, wyłącznie »po wcześniejszym umówieniu«” – przekazał portal „New York Post”.

Informator niemieckiej gazety „Bild” miał ocenić jednak, że mimo dzielącej ich odległości oboje są „dobrymi partnerami” i naprzemiennie sprawują opiekę nad swoimi dziećmi.

Problemy zdrowotne księżnej Monako

We wcześniejszych latach media spekulowały o niewierności księcia Alberta. Zdrada była jedną z rozważanych przyczyn trwającej dziesięć miesięcy samotnej podróży księżnej Charlene. Oficjalnie rozłąkę pary książęcej tłumaczono jednak problemami zdrowotnymi kobiety.

Po powrocie księżnej do kraju w marcu 2022 roku Albert wyjaśnił, że jego żona potrzebuje odpoczynku i leczenia, a ze względu na prywatność powinna udać się do placówki w innym kraju. Mężczyzna wielokrotnie podkreślał jednak, że problemy zdrowotne Charlene nie mają związku z ich relacją. Informatorzy z otoczenia pary donosili wtedy, że kobieta miała zgłosić się właśnie do szwajcarskiego zakładu.

