Ciało Prigożyna zostało zidentyfikowane. Trwa pilne spotkanie Grupy Wagnera

Rosawiacja, czyli rosyjska Agencja Transportu Lotniczego, poinformowała, że Jewgienij Prigożyn zginął w katastrofie samolotu w obwodzie twerskim na zachodzie Rosji. Oprócz Prigożyna na pokładzie znajdował się również Dmitrij Utkin, który też nie przeżył katastrofy. Łącznie zginęło 10 osób.



Także kanał Szara Strefa powiązany z Grupą Wagnera oficjalnie poinformował o śmierci Jewgienija Prigożyna. „Bohater Rosji i prawdziwy patriota zmarł w wyniku działań zdrajców Rosji” – napisano. Także kanał Donbas – Operatywnij przekazał powołując się na radę dowódców Grupy Wagnera, że Jewgienij Prigożyn i Dmitrij Utkin zginęli w wyniku katastrofy samolotu.

Rosyjskie media o śmierci Jewgienija Prigożyna

O tym że ciała założyciela Grupy Wagnera i jednego z jego najbliższych współpracowników zostały rozpoznane pisze coraz więcej kanałów na Telegramie zbliżonych do wagnerowców. „Królestwo Niebieskie dla zmarłych sług Boga Eugeniusza i Dmitrija”- stwierdził szef prorosyjskiego zaporoskiego ruchu „Jesteśmy razem z Rosją” Władimir Rogow.

Doniesienia o śmierci Jewgienija Prigożyna pojawiły się także w rosyjskich mediach. Taką informację oficjalnie podała na antenie państwowa telewizja Rossija24. – Zginęło 10 osób. Wśród pasażerów znajdował się Jewgienij Prigożyn – powiedział prezenter. Wcześniej o doniesieniach wokół założyciela wagnerowców rozpisywały się najbardziej znane rosyjskie agencje informacyjne jak TASS czy Sputnik.

O identyfikacji ciała Prigożyna i Utkina wspomniała również w swojej depeszy redakcja Kommersant. Jak podaje RIA Novosti, powołując się na Ministerstwo Sytuacji Nadzwyczajnych Rosji, w okolicach Tweru miało zginąć dziesięć osób, w tym Jewgienij Prigożyn.

Pilne spotkanie Grupy Wagnera

Grupa Wagnera nie odniosła się na razie oficjalnie do tych doniesień. Prokremlowski kanał Readovka poinformował jednak, że dowództwo Grupy Wagnera zebrało się na pilnym spotkaniu w związku z "potwierdzoną śmiercią Jewgienija Prigożyna i jego zastępców".

Katastrofa samolotu Prigożyna

Tematem numer jeden w środowy wieczór – 23 sierpnia – stała się katastrofa w Rosji samolotu należącego do Jewgienija Prigożyna. Tuż po godzinie 18:30 w środę 23 sierpnia nieopodal wsi Kużenkino w obwodzie twerskim w Rosji doszło do tragedii. Rozbiła się maszyna Embraer ERG 135 należąca do Jewgienija Prigożyna. Ministerstwo Sytuacji Nadzwyczajnych poinformowało, że na pokładzie maszyny było dziesięć osób, w tym trzech członków załogi.

