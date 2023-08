Rosja oficjalnie potwierdziła śmierć Prigożyna. Jest pełna lista ofiar katastrofy

W środę wieczorem rosyjska Federalna Agencja Transportu Lotniczego potwierdziła, że w katastrofie samolotu w obwodzie twerskim zginęli Jewgienij Prigożyn, a także Dmitrij Utkin, pseudonim „Wagner”, który był uznawany za „prawą rękę” założyciela grupy najemników. Opublikowała także nazwiska pozostałych pięciu pasażerów i trzech członków załogi, którzy podróżowali Embraerem Legacy 600C.

Jewgienij Prigożyn nie żyje

Oprócz Prigożyna i Utkina samolotem lecieli szef ochrony lidera wagnerowców Walerij Czekalow, a także Aleksander Totmin, Siergiej Propustin, Jewgienij Makarian oraz Nikołaj Matusejew. Zginęli też dwaj piloci Aleksej Lewshin i Rustam Karimow Rustam, oraz stewardessa Kristina Raspopowa.

W komunikacie, cytowanym przez agencję Interfax, poinformowano też, że lot odbywał się „na podstawie zezwolenia na użytkowanie przestrzeni powietrznej wydanego w przewidziany sposób”.

Na miejscu katastrofy odnaleziono już ciała wszystkich pasażerów.

Katastrofa samolotu

Do katastrofy samolotu Embraer Legacy 600C, należącego do lidera Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna, doszło w środę około godziny 18.30 czasu miejscowego w pobliżu wsi Kużenkino w obwodzie twerskim. Maszyna leciała z Moskwy do Petersburga.



Przyczyna katastrofy nie jest na razie znana. Komitet Śledczy Rosji wszczął postępowanie z artykułu dotyczącego złamania zasad bezpieczeństwa ruchu i eksploatacji transportu lotniczego. Okoliczności zdarzenia ma też badać specjalna komisja powołana przez Federalną Agencję Transportu Lotniczego.

Co było przyczyną katastrofy? narastają spekulacje

Tuż po katastrofie powiązany z wagnerowcami telegramowy kanał „Grey Zone” podał, że samolot został zestrzelony przez rosyjską obronę powietrzną. Według niego zanim doszło do katastrofy, słychać było „dwa wybuchy charakterystyczne dla obrony powietrznej”. Potwierdzać to mają też „smugi kondensacyjne na niebie” widoczne na jednym z filmów, a także „słowa naocznych świadków”. Część rosyjskich kanałów donosiła też, że jedną z branych pod uwagę przyczyn katastrofy jest atak terrorystyczny.

„Zachodni oficjele twierdzą, że samolot Prigożyna został zestrzelony przez rosyjski system rakiet przeciwlotniczych” – podał z kolei brytyjski dziennik „Financial Times”.

