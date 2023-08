Tak Putin miał zareagować na śmierć Prigożyna. „Pilny powrót”

W środowy wieczór samolot Embraer Legacy 600C, należący do Jewgienija Prigożyna, rozbił się w pobliżu wsi Kużenkino w obwodzie twerskim. W katastrofie zginęły wszystkie osoby znajdujące się na pokładzie. Na liście znajdował się założyciel Grupy Wagnera.

Prigożyn nie żyje. Analitycy są niemal pewni, kto za tym stoi

– To, co stało się z samolotem Prigożyna, nie jest wypadkiem, ale najprawdopodobniej karą za bunt – przekazało w rozmowie z „The Moscow Times” źródło rosyjskiego rządu. Rozmówca zwraca też uwagę, że odrzutowiec rozbił się 50 km od rezydencji Władimira Putina we Wałdaju, gdzie znajdują się systemy rakietowe S-300 PMU1. – 24 czerwca lot do Moskwy, 24 sierpnia dwie rakiety. Wszystko jest logiczne – twierdzi źródło.

Przyczyny zdarzenia – jak twierdzi dziennik – należy upatrywać w czerwcowym buncie Prigożyna, który sam nazwał „marszem sprawiedliwości”. Politolog Abbas Galjamow stwierdził, że establishment jest teraz przekonany, że nie uda się przeciwstawić Putinowi. – Rosyjski prezydent jest wystarczająco silny i zdolny do zemsty. Opinia publiczna patrzy na to wszystko nieco inaczej. Morderstwo potajemnie, pod osłoną nocy – wyjaśnia.

Zaskakujące nagranie. Kolumna rządowa pędzi ulicami Moskwy

O odpowiedzialności Władimira Putina przekonani są też analitycy Instytutu Studiów nad Wojną (ISW). Jak piszą, Putin „prawie na pewno” nakazał rosyjskiemu dowództwu wojskowemu zestrzelenie samolotu Prigożyna. „Rosyjskie wojsko, zwłaszcza minister obrony Rosji Siergiej Szojgu i szef Sztabu Generalnego generał armii Walerij Gierasimow, raczej nie zabiliby Prigożyna bez rozkazu Putina” – wskazano.

Tymczasem amerykański dziennikarz, korespondent „The Kyiv Post” zamieścił zaskakujące nagranie. Widać na nim pędzącą ulicami Moskwy kolumnę. Zdaniem Jasona Jay Smarta, to Władimir Putin pilnie wraca pod osłoną nocy. „Kreml się chwieje. Putin nie ma nad tym kontroli. Rosyjskie media podały, że Putin leciał do miasta Wałdaj. Okazuje się jednak, że jego konwój pędzi na Kreml. Putin się boi i próbuje kontrolować sytuację” – ocenił dziennikarz.

twitterCzytaj też:

Ruch wagnerowców po śmierci Prigożyna. „Trwa ewakuacja z Białorusi”Czytaj też:

Prigożyn nie żyje. Pozostawił gigantyczny majątek