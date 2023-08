Jewginieja Prigożyna może zastąpić „Siwy”. Zdjęcie z 2016 roku wiele o nim mówi

W środowej katastrofie samolotu w obwodzie twerskim w Rosji miał zginąć Jewgienij Prigożyn, twórca Grupy Wagnera. Z danych Federalnej Agencji Transportu Lotniczego wynika, że „kucharz Putina” znajdował się na pokładzie z ważnymi współpracownikami. Wraz z Prigożynem leciał także Dmitrij Utkin, pseudonim „Wagner” – dowódca grupy najemników. W związku ze śmiercią kluczowych osób, pojawiły się pytania o przyszłość Grupy Wagnera.

Grupa Wagnera bez szefa i dowódcy. Andriej Troszew zastąpi Jewgienija Prigożyna?

Jako możliwy następca Jewgienija Prigożyna wymieniany jest Andriej Troszew, pseudonim „Siwy”. W takiej roli widzi go m.in. prokremlowski kanał Tsargrad. Jeden z wysoko postawionych wagnerowców rozmawiał z dziennikarzem, wskazując właśnie na „Siwego” jako nowego szefa Grupy Wagnera. Jego zdaniem jest zbyt wcześnie, by mówić o tym, że bez Prigożyna grupa nie przetrwa. Co więcej, Troszew ma zapewnić jej dalsze działanie w Ukrainie czy Afryce.

Andriej Troszew, pseudonim „Siwy” to emerytowany pułkownik policji ze Specjalnego Oddziału Szybkiego Regowania Departamentu Głównego Ministerstw Spraw Wewnętrznych. W przeszłości służył w oddziale spadochroniarzy, ma za sobą doświadczenie w wojnach w Afganistanie i Czeczenii.

„Siwy” zdaje się mieć poparcie samego Władimira Putina. W trakcie rozmów z prezydentem Rosji po buncie Prigożyna wagnerowcom zaproponowano zatrudnienie właśnie pod tym dowódcą.

„Siwy” i jego związki z Putinem

Sytuację po domniemanej śmierci Jewgienija Prigożyna komentował dla serwisu „Nastojaszczije Wriemia” dziennikarz Ilja Rożdziestwienskij w przeszłości związany m.in. z niezależnym portalem „Meduza”. Jak tłumaczył, swoisty „rozbiór” Grupy Wagnera rozpoczął się już kilka tygodni wcześniej.

– Głównym atutem, który pozostał, są najemnicy, lojalni wobec Jewgienija Prigożyna i rozproszeni między Białorusią i krajami afrykańskimi – wskazał. – I tutaj Ministertwo Obrony i państwo rosyjskie podjęły wiele wysiłków, aby odebrać Prigożynowi ten atut, pozbawić go wpływów wśród najemników – relacjonował dziennikarz. Jak wskazał, podległy Siergiejowi Szojgu resort usiłował przeciągnąć wagnerowców na swoją stronę m.in. przy pomocy Andrieja Troszewa, pseudonim „Siwy”. Pod jego kierownictwem stworzono konkurencyjną „prywatną” firmę wojskową, która w rzeczywistości podlegała kierownictwu ministerstwa obrony narodowej.

– To jeden z najbliższych współpracowników Jewgienija Prigożyna, który zdradził go stosunkowo niedawno, miał pseudonim wywoławczy „Szary”, o ile się nie mylę. Na słynnym zdjęciu najemników z przyjęcia na Kremlu z udziałem Dmitrija Utkina i Władimira Putina, gdzie pozują ze swoimi orderami, ten sam Troszew stoi po lewej stronie Władimira Putina – przypomniał Rożdziestwienskij. Chodzi o fotografię, która została wykonana na Kremlu 9 grudnia 2016 roku z okazji Dnia Bohaterów Ojczyzny.

Niezależni komentatorzy podkreślają, że resort obrony, który od dłuższego czasu zajmuje się „kłusownictwem” wśród najemników w Grupie Wagnera, teraz będzie miał ułatwione zadanie, jeśli na jej czele stanie „Siwy” .

twitter