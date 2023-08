Zełenski w orędziu do narodu: Dziękujemy tym, których imion nie możemy dziś wymienić

– Dziś obchodzimy 32. rocznicę naszej niepodległości – niepodległości Ukrainy. Jest to wartość dla każdego z nas. I za to walczymy. W tej walce ważny jest każdy. Bo ta walka ważna jest dla każdego. Jej celem jest niezależność Ukrainy – powiedział Zełenski w porannym orędziu do narodu ukraińskiego.

Wojna zdominowała wystąpienie Zełenskiego

Prezydent Ukrainy dużo miejsca poświęcił żołnierzom którzy walczą na froncie o bezpieczeństwo kraju. Zwrócił się również do ich rodzin. – Dziękuję tobie, ojcze ukraińskiego żołnierza, i tobie – matko ukraińskiego obrońcy. Wszystkim ukraińskim rodzinom, które wypielęgnowały w swoich dzieciach miłość do Ukrainy i odwagę, by bronić jej z całych sił – powiedział. – Wielu Ukraińców straciło przez tę wojnę swoich bliskich. To bohaterowie, dzięki którym nie straciliśmy Ukrainy. Dziękuję i chylę głowę przed każdym i każdą z nich – dodał.

Zełenski dziękował również wszystkim tym, którzy w obliczu wojny pomagają zapewnić rodakom namiastkę normalności. Wśród ciężko pracujących nad zapewnieniem Ukraińcom poczucia bezpieczeństwa wymienił m.in. nauczycieli, elektryków i medyków. Zwrócił się również do dziennikarzy, którym dziękował za relacjonowanie wojny i pokazywanie prawdziwego oblicza rosyjskiej agresji.

Część wystąpienia poświęcił również żołnierzom i oficerom wywiadu, których personaliów nie można zdradzać, ale dzięki którym ukraińska armia odnosi liczne sukcesy. – I gdy jesteśmy dumni, że zatopiliśmy okręt flagowy wrogiej floty, krążownik Moskwa, gdy cieszymy się z trafienia w most Krymski, to dziękujemy tym, których imion nie możemy dziś wymienić, ale o których w przyszłości będą pisane książki i kręcone filmy – stwierdził.

Każdy jest ważny

Zełenski mówił również o wszystkich Ukraińcach którzy żyli i dalej żyją pod rosyjską okupacją na zagrabionych przez armię wroga terenach. – Ważny jest każdy, kto przeżył okupację. Ten, który stawiał na placach ukraińską flagę. (…) Ten, który czekał i doczeka się Ukrainy. Kto został ranny i stracił kończyny, lecz nie stracił sam siebie. (…) Kto przeżył rosyjską niewolę. Komu odebrano wolność, ale nie wolę. Kto nie stracił Ukrainy w sobie. Który powrócił i kontynuuje walkę. I ten, który powróci – wymieniał ukraiński prezydent.

Na koniec podkreślił, że dzięki postawie całego narodu, Ukraińcy są podziwiani na całym świecie. – Ważni są „wszyscy, którzy udowodnili, że wszyscy są potrzebni i wszyscy są ważni – i ludzie, i działania, i słowa”. – Wszyscy uczyniliśmy tak, że gdy jeden mówi: Chwała Ukrainie! – cały świat odpowiada: Bohaterom chwała!„ – zakończył Wołodymyr Zełenski

