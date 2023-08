Prigożyn zginął w katastrofie samolotu. Putin przerwał milczenie

Blisko 24 godziny zajęło Władimirowi Putinowi przygotowanie oświadczenia po śmierci Jewgienija Prigożyna. Władimir Putin nie szczędził ciepłych słów pod adresem szefa Grupy Wagnera. Rosyjski prezydent przypomniał, że znał przywódcę wagnerowców od początku lat 90.

Władimir Putin ciepło o Jewgieniju Prigożynie

– To był człowiek, który doświadczył w swoim życiu wielu trudności. Nie można zapomnieć, że popełnił wiele błędów. W gruncie rzeczy był jednak bardzo utalentowanym człowiekiem i świetnym biznesmenem. Odnosił sukcesy nie tylko w kraju, ale również poza granicami Rosji, m.in. w Afryce – wyjaśnił.

Władimir Putin zaznaczył, że rosyjskie służby prowadzą śledztwo w sprawie katastrofy samolotu, w którym zginął przywódca Grupy Wagnera. – Postępowanie zostanie przeprowadzone w całości. Nie ma co do tego absolutnie żadnych wątpliwości. Zobaczymy, co uda się ustalić śledczym. Aktualnie trwają badania eksperckie, techniczne i genetyczne. Ich przeprowadzenie z pewnością zajmie trochę czasu – podkreślił.

Prezydent Rosji złożył także kondolencje rodzinom ofiar. – Jeśli chodzi o tragedię lotniczą, to przede wszystkim chcę złożyć najszczersze kondolencje rodzinom wszystkich ofiar. Wśród nich byli członkowie Grupy Wagnera. Nie można nie zauważyć, że osoby te wniosły ogromny wkład w naszą walkę z reżimem kijowskim. Nigdy o tym nie zapomnimy – zapewnił.

Jewgienij Prigożyn nie żyje

W środowy wieczór samolot Embraer Legacy 600C, należący do Jewgienija Prigożyna, rozbił się w pobliżu wsi Kużenkino w obwodzie twerskim. W katastrofie zginęły wszystkie osoby znajdujące się na pokładzie. Na liście znajdował się założyciel Grupy Wagnera.

Z ustaleń BBC wynika, że za katastrofą samolotu stoi najprawdopodobniej rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa. Z kolei Stany Zjednoczone uważają, że samolot, w którym znajdował się przywódca Grupy Wagnera, zestrzeliła wystrzelona z terytorium Rosji rakieta ziemia-powietrze. Od ataku stanowczo odcięła się Ukraina.

