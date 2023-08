Kryzys na granicy polsko-niemieckiej. Funkcjonariusze na skraju wytrzymałości

Na łamach „Frankfurter Allgemeine Zeitung” ukazał się artykuł, w którym podkreślono, że od wielu tygodni nie ma dnia, żeby policjanci nie zatrzymywali do kontroli furgonetek, w których liczba pasażerów znacząco przekraczała dopuszczalną. Średnio w ręce służb wpada około stu osób, które nie mają dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy. Tylko w jeden z sierpniowych weekendów zatrzymano 210 migrantów „podróżujących” w ten sposób.

Służby skarżą się na problemy z migrantami

Niemieckie media zwracają uwagę na alarmujące dane, z których wynika, że w ostatnich miesiącach nastąpił lawinowy wzrost cudzoziemców, którzy nielegalnie docierają do Niemiec. W lipcu do kraju przybyło 10 714 nielegalnych migrantów. Oznacza to, że granicę forsuje codziennie około 300 osób. Tak wielu migrantów nie było tutaj od listopada 2022 roku.

W pierwszej połowie 2023 roku zatrzymano 58 tysięcy osób, a więc tyle samo co w ciągu całego 2021 roku. Obcokrajowcy docierają do Niemiec kilkoma różnymi szlakami: głównie przez Polskę lub Czechy.

Przemytnicy utrudniają życie niemieckim służbom

Problemem są również przemytnicy – pierwszej połowie 2023 roku niemiecka policja wszczęła śledztwo przeciwko 100 zatrzymanym, którzy mieli przewieźć przez granicę polsko-niemiecką ponad 1150 osób. Reporter Stefan Locke, który przybył na granicę, aby przekonać się jak wygląda sytuacja w regionie ocenił, że funkcjonariusze pracują na granicach swoich możliwości.

W związku z napiętą sytuacją na granicy władze niektórych landów zaapelowały do niemieckiego rządu o pilne podjęcie działań mających na celu zarówno wzmocnienie ochrony granic, jak i przyspieszenie deportacji. Federalna minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser początkowo całkowicie odrzucała pomysł zaostrzenia kontroli na granicach. Ostatnio jednak stwierdziła, że chce doprowadzić do szybszej deportacji osób, których wnioski o azyl zostały odrzucone.

Czytaj też:

Nowe nagranie z granicy. Materiał ujawnia cel obcych służbCzytaj też:

Duża grupa migrantów na granicy polsko-białoruskiej. Wykorzystali Przewłokę