Zaskakujące oświadczenie Komisji Europejskiej. Bruksela wątpi w śmierć Prigożyna

– Prawie wszystko, co dociera do nas w ostatnich dniach z Rosji, nie jest wiarygodne. Trudno uwierzyć w śmierć szefa Grupy Wagnera – stwierdził rzecznik Komisji Europejskiej. Peter Stano podkreślił, że Komisja Europejska otrzymała informacje o katastrofie lotniczej, w której miał zginąć Jewgienij Prigożyn, jednak doniesienia te są bardzo trudne do zweryfikowania. – Nie będziemy tego szerzej komentować – zaznaczył rzecznik KE.

Jewgienij Prigożyn nie żyje

W środowy wieczór samolot Embraer Legacy 600C, należący do Jewgienija Prigożyna, rozbił się w pobliżu wsi Kużenkino w obwodzie twerskim. W katastrofie zginęły wszystkie osoby znajdujące się na pokładzie. Na liście znajdował się założyciel Grupy Wagnera.

Z ustaleń BBC wynika, że za katastrofą samolotu stoi najprawdopodobniej rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa. Z kolei Stany Zjednoczone uważają, że samolot, w którym znajdował się przywódca Grupy Wagnera, zestrzeliła wystrzelona z terytorium Rosji rakieta ziemia-powietrze. Od ataku stanowczo odcięła się Ukraina.

Władimir Putin ciepło o Jewgieniju Prigożynie

Blisko 24 godziny zajęło Władimirowi Putinowi przygotowanie oświadczenia po śmierci Jewgienija Prigożyna. Władimir Putin nie szczędził ciepłych słów pod adresem szefa Grupy Wagnera. Rosyjski prezydent przypomniał, że znał przywódcę wagnerowców od początku lat 90.

– To był człowiek, który doświadczył w swoim życiu wielu trudności. Nie można zapomnieć, że popełnił wiele błędów. W gruncie rzeczy był jednak bardzo utalentowanym człowiekiem i świetnym biznesmenem. Odnosił sukcesy nie tylko w kraju, ale również poza granicami Rosji, m.in. w Afryce – wyjaśnił.

Czytaj też:

Zapewnienia Łukaszenki okazały się nic niewarte. Nagranie podbija siećCzytaj też:

Prigożyn zginął w katastrofie samolotu. Putin przerwał milczenie