Mowa oczywiście o Aleksandrze Suworowie, o którego „wyniesienie na ołtarze” zwróciła się do patriarchatu moskiewskiego rosyjska władza państwowa. A Cyryl i jego brygada, dla niepoznaki określani mianem „świętego synodu” uznali, że to świetny pomysł i skierowali tę sprawę do synodalnej komisji ds. świętych, co oznacza, że zaczęli ją procedować. I – choć pewności oczywiście w Rosji, co do niczego nie ma, może to oznaczać, że wcześniej czy później (biorąc pod uwagę prowadzoną przez Rosję wojnę raczej szybciej) – Suworow zostanie prawosławnym świętym.