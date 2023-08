Wagnerowiec grzmi o zdewastowanych grobach. Prawda jest zupełnie inna?

Hitem w rosyjskich mediach społecznościowych stało się nagranie, które miało rzekomo zostać zarejestrowane we wsi Nikołajewka w obwodzie samarskim w Rosji. To właśnie tam znajduje się ogromny cmentarz, na którym pochowani są Rosjanie, którzy ponieśli śmierć w Ukrainie. Na nekropolii można odnaleźć także groby najemników grupy Wagnera.

Na filmiku widzimy jednego z wagnerowców – Siergieja Trifonowa. Ubrany w koszulkę z symbolem Grupy mężczyzna nie kryje oburzenia rzekomym incydentem, do którego miało dojść na cmentarzu. – Groby najemników zostały doszczętnie zniszczone. Są całkowicie zdemolowane. Ludzie, co wy robicie? Oni ginęli za Rosję, za nasz kraj, a wy bezcześcicie ich groby – mówił wyraźnie wzburzony. W dalszej części nagrania widać liczne wieńce oraz porozrzucane drewniane krzyże.

Z informacji lokalnego portalu 63.ru wynika, że groby wcale nie zostały zdewastowane. Według relacji dziennikarzy krzyże i wieńce zostały zebrane z grobów i przeniesione obok. Kopce nagrobne rzeczywiście zostały zrównane z ziemią, ale tylko dlatego, że teren, na którym się znajdują, ma zostać wybetonowany. W miejscu każdego nagrobka ma powstać czarna piramida, na której będzie wygrawerowane imię i nazwisko zmarłego.

Do doniesień wagnerowca odnieśli się również mieszkańcy Nikołajewki. W rozmowie z mediami zaznaczyli, że specjalistyczny sprzęt pojawił się na cmentarzu już 19 sierpnia i nie ma to nic wspólnego ze śmiercią Jewgienija Prigożyna. Lokalni dziennikarze zaznaczyli z kolei, że czarne piramidy pojawił się już na największym cmentarzu Grupy Wagnera — we wsi Bakinskaja w Kraju Krasnodarskim, gdzie pochowano ponad 740 najemników.

