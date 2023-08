Plotki o kłopotach księcia Harry’ego i Meghan ucichną? Rzecznik pary przekazał nowe wieści

Kilka dni temu dziennikarze „Daily Mail” poinformowali, że książę Harry przyleci do Wielkiej Brytanii w przeddzień pierwszej rocznicy śmierci królowej Elżbiety II. Jak wynika z medialnych doniesień, „nie ma zamiaru” zobaczyć się jednak z ojcem ani z bratem – księciem Williamem.

Młodszy syn króla Karola III ma wziąć udział w wydarzeniu organizowanym przez organizację charytatywną WellChild. Książę Harry, który od 15 lat patronuje organizacji, powiedział, że jest „zaszczycony, mogąc uczestniczyć w tegorocznej ceremonii wręczenia nagród”.

Książę Harry i Meghan Markle udadzą się w zagraniczną podróż

Wizyta księcia Harry’ego w Wielkiej Brytanii nie będzie trwała długo. Wkrótce ma udać się bowiem do Düsseldorfu w Niemczech, gdzie weźmie udział w Invictus Games 2023 (Igrzyska Niezwyciężonych). To międzynarodowa impreza sportowa skierowana dla weteranów wojennych i wojskowych rannych w misjach. Wydarzenie potrwa od 9 do 16 września.

Jak poinformował rzecznik księcia Harry’ego i jego żony, Meghan Markle również pojawi się w Niemczech. Para ma z wytęsknieniem czekać na rozpoczęcie wydarzenia. „Książę i księżna Sussex są zachwyceni uczestnictwem w Invictus Games 2023 w Düsseldorfie” – czytamy w krótkim oświadczeniu, które zostało wysłane do redakcji people.com. Te informacje mogą uciszyć plotki o rzekomo pogarszających się relacjach pary.

Rocznica śmierci królowej Elżbiety II

8 września minie rok od śmierci królowej Elżbiety II. Monarchini zmarła w wieku 96 lat. Jak wynika z nieoficjalnych informacji mediów, z tej okazji Pałac Buckingham nie planuje żadnych dużych oficjalnych uroczystości ani prywatnego spotkania z udziałem wszystkich członków rodziny. Król Karol III wraz z małżonką ma spędzić ten dzień na zamku w Barmoral w Szkocji, gdzie zmarła jego matka.

Pojawiły się także doniesienia, że w rocznicę śmierci monarchini książę William i księżna Kate mają wygłosić przemówienie. Para ma pochylić się nad długim panowaniem i życiem królowej Elżbiety II i jednocześnie wykorzystać okazję, by „spojrzeć w przyszłość”.

Czytaj też:

W nowym sezonie „The Crown” pojawi się scena śmierci Diany. Kiedy premiera?Czytaj też:

Kulisy konfliktu między Kate Middleton a Meghan Markle. „Trzymaj swój palec z dala od mojej twarzy