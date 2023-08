Litwa zamknie kolejne przejścia graniczne z Białorusią. MSW przedstawia plan

– Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zaproponuje zamknięcie dwóch kolejnych punktów. Są to punkty graniczne w Ławaryszkach i Rajgródzie. (…) Należy to zrobić w najbliższej przyszłości – przekazała w poniedziałek Agne Bilotaite, minister spraw wewnętrznych Litwy.

Na zamknięcie przejść wpływają dwa czynniki

Według słów litewskiej minister na tę decyzję wpływać mają dwa główne powody. Po pierwsze, spowoduje to przeniesienie sił straży granicznej na ważniejsze punkty. Po drugie, zmniejszy przemyt z Białorusi, który w ostatnim czasie staje się coraz większym problemem Litwy.

– Obecnie funkcjonują jeszcze cztery punkty kontroli granicznej i opracowaliśmy plan stopniowej redukcji liczby przejść granicznych, zwiększając w ten sposób naszą przepustowość na granicy zewnętrznej z Białorusią i rozwiązując problemy przemytu – stwierdziła Bilotainte.

To już kolejne zamknięte punkty

Decyzja o zamknięciu pierwszych dwóch litewsko-białoruskich przejść granicznych podjęta została 16 sierpnia i weszła w życie już dwa dni później. Wówczas wyłączony z działania został Szumsk i Twerecz. Ruch z zamkniętych przejść przeniesiony został na to w Miednikach, które jest o wiele większe i lepiej wyposażone pod względem bezpieczeństwa.

Niewykluczone, że Białoruś zostanie całkowicie odcięta

Agne Bilotaite gościła w poniedziałek w Warszawie na spotkaniu ministrów spraw wewnętrznych Polski, Litwy, Łotwy i Estonii. Przedstawiciele krajów bałtyckich rozmawiali na temat całkowitego odcięcia Białorusi przez zamknięcie wszystkich przejść granicznych.

– Ta sytuacja eskaluje. Od wielu tygodni, od kilku miesięcy mamy do czynienia z powrotem presji migracyjnej na naszej granicy. To samo dotyczy granic naszych partnerów. Teraz doszedł nowy element, czyli stacjonowanie na Białorusi kilku tysięcy najemników z Grupy Wagnera – powiedział po spotkaniu Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych RP.

Zapytany o zamknięcie wszystkich przejść granicznych z Białorusią stwierdził, że „jeżeli dojdzie do krytycznego incydentu niezależnie od tego, czy będzie to granica polska, litewska czy łotewska, zastosowane zostaną natychmiastowe retorsje i zamknięte zostaną wszystkie przejścia graniczne z Białorusią, które do tej pory są otwarte, zarówno osobowe, jak i towarowe”.

