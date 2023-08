Pat doskonały. Czy w Polsce dojdzie do takiej samej sytuacji, jak w Hiszpanii?

Jak będzie wyglądał polski rząd po wyborach 15 października? Jeśli brać obecne sondaże za wiążące, to należy się spodziewać braku stabilnej większości, co poważnie utrudni (czy wręcz uniemożliwi) stworzenie trwalej rządowej koalicji. I co w takiej sytuacji?

Najbardziej prawdopodobny scenariusz pisze się właśnie w Hiszpanii, gdzie po wyborach również nie udało się skleić większości zdolnej uformować własny gabinet ministrów. Jakie lekcje dla Polski płyną z przypadku madryckiego?

Hiszpanie jak Trump

Wybory w Hiszpanii odbyły się 23 lipca – ale tak naprawdę ciągle czekają na ostateczny wynik. Wszystko dlatego, że ich rozstrzygnięcie przyniosło pat niemal doskonały.