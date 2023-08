Jednostki żołnierzy rosyjskich przy granicy z Polską. „Na Białoruś przybył kolejny wojskowy pociąg”

„Biełaruski Hajun” to konspiracyjna grupa blogerów którzy monitorują ruchy żołnierzy i uzbrojenia na terytorium Białorusi.

Ćwiczenia OUBZ przy granicy z Polską

We wtorek, 29 sierpnia, opublikowali na Twitterze niepokojące doniesienia. Do znajdującego się tuż przy granicy z Polską miasta Brześć przybyła kolejna jednostka żołnierzy rosyjskich. Pierwsza jednostka dotarła tam 18 sierpnia.

Żołnierze rosyjscy mają wziąć udział w ćwiczeniach Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, które rozpoczną się w piątek, 1 września. Wspomniana organizacja to sojusz wojskowy, w skład którego wchodzi sześć państw byłego Związku Radzieckiego: Armenia, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan i Rosja.

„Na Białoruś przybył kolejny wojskowy pociąg towarowy Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, aby wziąć udział w ćwiczeniach OUBZ »Współdziałanie-2023«, które odbędą się na Białorusi w dniach 1–6 września (...) Pociąg przyjechał do Brześcia dzisiaj ok. godz. 07:30. To drugi pociąg Sił Zbrojnych Rosji, który przybył do Brześcia, aby wziąć udział w ćwiczeniach” – donosi „Biełaruski Hajun”.

„Całkowite wycofanie nie wchodzi w rachubę”

Z drugiej strony ogólna liczba stacjonujących na Białorusi żołnierzy rosyjskich spadła i wynosi obecnie ok. 2 tys. Dowódca Zjednoczonych Sił Zbrojnych Ukrainy generał porucznik Siergiej Najew poinformował, że wielu z tych żołnierzy zostało skierowanych do rezerwy sił, które prowadzą ofensywę w kierunku Kupiańska i Łymana.

„Na Białorusi nastąpiła znaczna redukcja liczebności rosyjskiego wojska, ale całkowite wycofanie wojsk nie wchodzi w rachubę. Rzeczywiście, od początku lipca trwa likwidacja obozów polowych Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej” – skomentował „Biełaruski Hajun”.

