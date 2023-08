Chiny wprowadziły zmiany na mapie. Chodzi o terytoria dwóch państw

Chiński państwowy „Serwis kartograficzny map standardowych” wydał nowy, oficjalnie zatwierdzony zestaw map geograficznych na rok 2023. Fragment terytorium Rosji oznaczono jako część Chin.

Chodzi o wyspę Bolszoj Ussuryjski położoną na rzece Amur. Została ona podzielona na mocy porozumienia między Rosją a Chinami z 2008 roku. Na opublikowanej mapie wyspa jest osobno wymieniona jako najbardziej wysunięty na wschód punkt kraju. „Standardowa mapa została sporządzona zgodnie z krajowymi standardami dotyczącymi projektowania granic Chin i innych krajów świata” – dodano w nocie wyjaśniającej.

Nowy oficjalny zestaw map przeznaczony jest do wykorzystania jako ilustracje w wiadomościach, książkach czy materiałach promocyjnych. Państwowy serwis zauważył, że można ich również używać jako referencyjnej mapy bazowej. Portal rbc.ru poinformował o tym rosyjskie MSZ, jednak dotychczas resort dyplomacji nie zareagował.

Chiny roszczą sobie prawo do terytorium Indii. Jest protest

We wtorek Indie poinformowały, że za pośrednictwem kanałów dyplomatycznych zdecydowanie zaprotestowały w związku z nową mapą, która rości sobie prawa do ich terytorium. Reuters zauważa, że jest to najnowszy powód do zadrażnień w stosunkach między azjatyckimi gigantami.

New Delhi zareagowało po doniesieniach indyjskich mediów, że Pekin opublikował oficjalną „standardową mapę” przedstawiającą indyjski stan Arunachal Pradesh (od północy graniczący z Chinami) i płaskowyż Aksai Chin jako swoje oficjalne terytorium. Aksai to sporny płaskowyż w zachodnich Himalajach, do którego roszczenia zgłaszają Indie, ale jest kontrolowany przez Chiny.

Chiny twierdzą, że Arunachal Pradesh we wschodnich Himalajach jest częścią południowego Tybetu i w kwietniu opublikowały mapę zmieniającą nazwę 11 miejsc w stanie na „Zangnan”, czyli południowy Tybet w języku chińskim.

