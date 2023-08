Co z wagnerowcami? Dowództwo doradza najemnikom „szukanie innych opcji zarabiania”

Przedstawiciele Grupy Wagnera wystosowali do swoich pracowników wiadomość, w której zasugerowali im znalezienie sobie innego zajęcia. Formacja, która przez długi czas uczestniczyła aktywnie w rosyjskiej inwazji na Ukrainie, w ostatnich miesiącach przestała walczyć i wycofała się z terytorium tego kraju. W związku z tym dla tysięcy najemników nie ma obecnie zadań bojowych.

Wagnerowcy z rosnącą konkurencją

Firma zmarłego przed tygodniem Jewgienija Prigożyna zmaga się też z rosnącą konkurencją Ministerstwa Obrony oraz rosyjską Gwardią Narodową w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Osoba na nagraniu skierowanym do do wagnerowców całą sytuację firmy określiła jako „nadzwyczaj skomplikowaną”.

„Kilka dziesiątek tysięcy przeszkolonych wojowników jest gotowa do pracy i gotowa do obrony swojej ojczyzny, ale przez znane okoliczności, nie pozwala się nam na to. Jesteśmy zmuszani do poszukiwania opcji pracy w Afryce czy na Bliskim Wschodzie. Tam sytuacja też jest jednak trudna. Musimy rywalizować z Ministerstwem Obrony, gwardią, które też planują wkroczenie w podobne aktywności, które należały do nas” – podkreślano.

