Spekulacje o „szybkiej śmierci” Ramzana Kadyrowa. „Jestem rozbawiony”

Ramzan Kadyrow jest bliskim sojusznikiem Władimira Putina. Przywódca Czeczenii jednoznacznie opowiedział się po stronie Kremla od pierwszych dni pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę, a do udziału w walkach wysłał swoich nastoletnich synów. Poza pewną dozą krytyki odwrotu Moskwy z Chersonia Kadyrow popiera agresję i ruchy wykonywane przez Władimira Putina.

Kadyrow może podzielić los Prigożyna? Przywódca Czeczenii „rozbawiony” spekulacjami

W najnowszym poście opublikowanym w rosyjskim serwisie społecznościowym VK Ramzan Kadyrow wyznał, że jest „gotowy oddać swoje życie za Władimira Putina”. Jednocześnie odniósł się do pojawiających się po śmierci Jewgienija Prigożyna spekulacji, z których wynika, że jeżeli przywódca Czeczenii „przestanie być potrzebny” spotka go taki sam los jak założyciela Grupy Wagnera. Ramzan Kadyrow stwierdził, że „rozbawiły go” przewidywania politologów, z których wynika, że czeka go „szybka śmierć”. Jednocześnie podkreślił, że „nie zmęczy się” i będzie oddany „ojczyźnie”.

Jewgienij Prigożyn zginął w wyniku katastrofy lotniczej, do której doszło w obwodzie twerskim w Rosji. Wydarzenie miało miejsce dwa miesiące po ogłoszeniu tzw. marszu na Moskwę. Wówczas założyciel Grupy Wagnera, który był określany również jako „kucharz Putina”, wraz ze swoimi najemnikami przeszedł kilkaset kilometrów w kierunku stolicy Rosji, po czym odwołał próbę buntu.

„Władimir Putin nie mógł pozwolić na to, żeby być postrzeganym jako słaby człowiek”

– Wiele wskazywało na to, że w systemie politycznym Rosji, który można porównać do mafijnego, Władimir Putin nie zapomni o próbie osłabienia i podważenia pozycji lidera w strukturze wewnętrznej. A Prigożyn właśnie to zrobił – powiedziała w rozmowie z „Wprost” prof. Agnieszka Legucka z PISM.

– Władimir Putin nie mógł pozwolić na to, żeby być postrzeganym jako słaby człowiek. Tego nie zaakceptowałaby zarówno rosyjska elita, jak również społeczeństwo. Rosjanie i tak byli zaskoczeni, jak bardzo dziurawy jest system bezpieczeństwa wewnętrznego w kraju – komentowała ekspertka.

