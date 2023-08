Czarna nota Interpolu i apel o pomoc. Ciało tego chłopca znaleziono w rzece

Ciało chłopca, którego tożsamość próbuje ustalić niemiecka policja we współpracy z Interpolem zostało znalezione w maju minionego roku. Według śledczych dziecko mogło mieć około pięciu lat. Służby mają nadzieję, że publikacja szczegółów sprawy pozwoli na szybsze ustalenie jego personaliów.

– Ktoś gdzieś wie coś o tym chłopcu. Niezależnie od tego, czy był ofiarą handlu ludźmi, uprowadzenia czy przemocy, zdecydowaliśmy o tym, aby rzucić światło na jego śmierć – powiedział sekretarz generalny Interpolu Jurgen Stock.

Czarna nota Interpolu

19 maja 2022 roku Interpol poinformował, że znaleziono ciało około 5-letniego chłopca. Zwłoki były zawinięte w folie i obciążone płytą chodnikową. W związku z charakterem sprawy, rozpowszechniona została wówczas tzw. czarna nota. Interpol w takich zazwyczaj nie publikuje żadnych danych śledztwa, a jego szczegóły znane są wyłącznie osobom z wtajemniczonym w sprawę. Tym razem podjęto jednak decyzję o publikacji zrekonstruowanego wizerunku chłopca.

W komentarzu do apelu o pomoc podkreślono, że bardzo rzadko zdarza się, by identyfikacja ciała trwała tak długo. Służby podejrzewają, że chłopiec mógł pochodzić z innego kraju. Policja ma nadzieję, że publikacja wizerunku dziecka pozwoli dotrzeć do osób, które mogą mieć jakiekolwiek informacje na temat jego tożsamości i pochodzenia.

