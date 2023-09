32-letnia pielęgniarka zabijała noworodki. Ekspertka: Powiem coś, co wzbudzi sprzeciw czytelników

– Myśląc o motywacjach tej konkretnej kobiety, ale także innych seryjnych morderczyń, możemy zakładać, że do zbrodni popchnęła ją przyjemność czerpana z władzy nad innymi ludźmi, chęć zwrócenia na siebie uwagi mężczyzny, który się jej podoba; frustracja i złość, gdy zaplanowane przedsięwzięcie jest udaremniane, czucie się lepszą od innych, przekonanie, że zwykłe normy jej nie dotyczą, zawiść wobec tych, którzy mają to, czego nie ma, np. rodzinę. I kiedy szczerze popatrzymy na takie sytuacje, to będziemy mogli zobaczyć, że w jakiejś mierze możemy odnaleźć w sobie jej motywacje, choć niewyrażone w działaniach lub zrealizowane na znacznie mniejszą skalę. – mówi psychoterapeutka Milena Karlińska-Nehrebecka.

Krystyna Romanowska: Lucy Letby, 32-letnia pielęgniarka z oddziału noworodków jednego ze szpitali w Chester. Dwa tygodnie temu skazana na dożywocie bez możliwości ułaskawienia i zwolnienia warunkowego. Udowodniono jest zabójstwo siedmiorga dzieci i usiłowanie zabójstwa sześciorga kolejnych. Otoczenie opisywało ją jako „najnormalniejszą w świecie”. Kochała swoich rodziców, hodowała koty, tańczyła salsę, angażowała się w akcje charytatywne swojego szpitala. Na pierwszy rzut oka zwykła, młoda kobieta. Nie wyglądała na osobę mającą problemy, a jednak w przypadku tak okrutnych zbrodni, szukamy wyjaśnienia w tym, że „na pewno była chora psychicznie”.

Milena Karlińska-Nehrebecka: Najpierw zastanowiłabym nad sformułowaniem „choroba psychiczna”. Ten anachroniczny, w kontekście obecnych systemów diagnostycznych, termin jest trochę zwodniczy. Obecnie od wielu lat w obowiązujących systemach diagnostycznych używa się pojęcia „zaburzenie psychiczne”, choć potocznie wciąż się mówi o „chorobach psychicznych”. Badaczka seryjnych morderczyń, prof. Marissa Harrison, twierdzi, że 40 proc. z nich ma zaburzenie psychiczne. Słusznie natychmiast nasuwa się pytanie: „a co z pozostałymi 60 procentami”? Często „chorobą” czy zaburzeniem psychicznym nazywa się takie jednostki diagnostyczne jak zaburzenie urojeniowe, schizofrenię czy parafilię. Wymiar osobowości i zaburzeń osobowości jest mniej oczywisty, a on jest, moim zdaniem, kluczowy w dociekaniach nad psychiką zabójców. Dziennikarze, opisują ją jako „sprawiającą wrażenie sentymentalnej”. Podczas rozprawy zaczęła płakać, gdy sąd pokazał zdjęcie pokoju dziecięcego z pluszakami, lampkami nad wezgłowiem łóżka. A jednocześnie z chłodem i dystansem opowiadała w sądzie o szczegółach zabijania dzieci.