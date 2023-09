Zmiany w Grupie Wagnera. Rosyjski resort z kontrolą nad oddziałami w Afryce i na Bliskim Wschodzie

Jak ustalił „Bloomberg”, Władimir Putin rozpoczął starania o przejęcie kontroli nad operacjami wagnerowców w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Cała działalność Grupy Wagnera na tych obszarach ma zostać przekazana pod dowództwo wojskowe Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej.

Grupa Wagnera. Rosja przejmie dowództwo w Afryce i na Bliskim Wschodzie

„Bloomberg” powołuje się na informatorów z otoczenia rosyjskiego Ministerstwa Obrony, Kremla oraz samej Grupy Wagnera. Według nich pierwsze jednostki w Republice Środkowoafrykańskiej oczekują już na dowódców z resortu wojskowego. Jeśli nieoficjalne doniesienia znajdą potwierdzenie, zapewnienia władz o zrzeczeniu się odpowiedzialności za działania wagnerowców okażą się nieaktualne.

Źródła „Bloomberg” potwierdziły także, że po przerwanym marszu Jewgienija Prigożyna na Moskwę Ministerswo Obrony odcięło wagnerowców od rosyjskiego sprzętu oraz obiektów wojskowych. Najemnicy mieli otrzymać zakaz korzystania z samolotów transportowych, a po namowach Kremla syryjskie władze odmówiły im dostępu do jednej z kluczowych baz lotniczych.

Zmiany w dowództwie po śmierci Prigożyna

Przekazanie kontroli nad Grupą Wagnera rosyjskim dowódcom miało nastąpić kilka dni po śmierci Prigożyna. Dowódca najemników zginął w środę, 23 sierpnia w katastrofie lotniczej na terenie obwodu twerskiego. Na pokładzie rozbitego samolotu znajdował się także Dmitrij Utkin, założyciel prywatnej firmy wojskowej, oraz kilku wagnerowców.

„The Wall Street Journal” ustalił, że tuż przed śmiercią Prigożyn prowadził rozmowy z prezydentem Republiki Środkowoafrykańskiej Faustinem-Archange Touaderą i próbował przekonać go do dalszej współpracy. Dziennik podkreślił, że Władimir Putin już wtedy mógł zniechęcać afrykańskiego przywódcę do kooperacji z szefem Grupy Wagnera.

