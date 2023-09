Putin spotkał się z Erdoganem. Będą negocjować ważną umowę

W lipcu 2023 roku rosyjskie władze poinformowały Ukrainę, Turcję oraz Organizację Narodów Zjednoczonych o nieprzedłużeniu tzw. umowy zbożowej. Decyzja Federacji Rosyjskiej wstrzymała możliwość eksportu ukraińskiego zboża z czarnomorskich portów.

Putin: Będziemy negocjować umowę zbożową

W poniedziałek, 4 września prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan udał się do Rosji na spotkanie z Władimirem Putinem. Podczas oficjalnego przywitania rosyjski przywódca zadeklarował, że jednym z poruszonych przez nich tematów – poza konfliktem zbrojnym w Ukrainie oraz polityką energetyczną w Turcji – będzie umowa zbożowa.

– Nie będziemy ignorować kwestii związanych z kryzysem ukraińskim – oświadczył Putin. – Wiem, że zamierzacie poruszyć kwestię umowy zbożowej. Jesteśmy otwarci na negocjacje w tej sprawie – zapewnił.

Wizyta prezydenta Erdogana w Rosji

Do deklaracji rosyjskiego przywódcy odniósł się Erdogan. – Wszyscy czekają na to, co wyniknie z naszego dzisiejszego spotkania – skomentował słowa Putina. – Wierzę, że przesłanie na konferencji prasowej po spotkaniu będzie ważnym krokiem dla całego świata, zwłaszcza dla krajów afrykańskich – podsumował.

Według ustaleń ONZ inwazja Rosji na Ukrainę oraz wstrzymanie umowy zbożowej wpłynęły na zaostrzenie światowego kryzysu żywnościowego. Skonfliktowane kraje to dwaj kluczowi producenci rolni oraz główni eksporterzy pszenicy, jęczmienia, kukurydzy, rzepaku, oleju rzepakowego, nasion słonecznika i oleju słonecznikowego.

Warunki ONZ i Kremla

Wcześniej sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres zaproponował Putinowi ponowne podłączenie filii rosyjskiego banku rolnego do międzynarodowego systemu płatności SWIFT w zamian za przedłużenie umowy umożliwiającej bezpieczny eksport zboża z Morza Czarnego z Ukrainy.

Podczas poniedziałkowego spotkania przywódcy mają rozmawiać także o alternatywnym rozwiązaniu zaproponowanym przez Putina. Przywódca wyszedł z inicjatywą przekazania około miliona ton rosyjskiego zboża po obniżonych cenach do tureckich zakładów przetwórczych. W ten sposób surowiec miałby trafić do krajów najbardziej potrzebujących omijając ukraiński rynek.

