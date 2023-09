Po tygodniu od wyborów Gabon ma nowego prezydenta. Ale nie tego, który wygrał

Od kiedy Gabon uzyskał niepodległość od Francji w 1960 roku, kraj miał tylko trzech prezydentów. Aż do dzisiaj. Po 14 latach rządów Alego Bongo, poprzedzonych 41 latami rządów jego ojca Omara, na czele państwa stanął generał Brice Nguema.

W środę, 30 sierpnia, gabońskie centrum wyborcze ogłosiło wyniki wyborów prezydenckich, wedle których wybrany Ali Bongo został na kolejną kadencję. Miał zdobyć niemal 65 proc. głosów. Od razu pojawiły się wątpliwości co do rzetelności wyników, które podsycała decyzja władz o odcięciu internetu i wprowadzeniu godziny policyjnej. Jeszcze tego samego dnia dotychczas panujący prezydent został obalony. Zamach potępił m.in. sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres, a sam Gabon został zawieszony w Unii Afrykańskiej.

Przywódca puczu został zaprzysiężony na prezydenta

– W imieniu narodu gabońskiego... zdecydowaliśmy się bronić pokoju, kładąc kres obecnemu reżimowi – ogłosili w krajowej telewizji wojskowi. Na ich czele stał generał Brice Nguema, który niecały rok wcześniej publicznie deklarował swoją pełną lojalność wobec prezydentury Aliego Bongo. Od lat służył będącej u władzy rodzinie, a niektóry twierdzą nawet, że jest dalekim kuzynem obalonego prezydenta. Generał miał być też bardzo blisko z jego ojcem, aż do śmieci Omara Bongo w 2009 roku.

W poniedziałek, zaledwie pięć dni po przeprowadzeniu puczu, generał Brice Nguema został zaprzysiężony na nowego prezydenta Gabonu. Na ceremonii pojawiły się tłumy wiwatujących cywilów stających po stronie wojska. Po inauguracji ulicami stolicy Gabonu, Libreville przeszła parada wojskowa.

Komentatorzy twierdzą, że może to być ktoś na kogo Gabon czekał. Generał Brice Nguema zjednoczył bardzo podzieloną armię i, jak sam twierdzi, „zrobił coś, o czym wszyscy mówili, ale nikt nie brał odpowiedzialności”. Pojawiają się jednak obawy, czy rządy wojskowego, o ile tylko się utrzymają, będą realną zmianą. Nie dość, że przez lata żył on w bliskim kręgu rodziny Bongo, to na dodatek ciążyły na nim zarzuty korupcyjne.

