Tajemnica „generała Armagedona” rozwiązana? Pokazano zdjęcie

W połowie lipca rosyjskie media informowały o aresztowaniu Siergieja Surowikina. Według redaktora naczelnego „Echa Moskwy” Aleksieja Wenediktowa na mocy tajnego dekretu Putina miał również zostać odwołany ze stanowiska szefa sił powietrzno-kosmicznych. Dziennikarka Ksenia Sobczak przekazała, że dokument wszedł w życie 18 sierpnia.

„Generał Armagedon” aresztowany?

„Generał Armagedon” nie występował publicznie od czasu buntu Grupy Wagnera w czerwcu. Wówczas nagrał oficjalną wiadomość do najemników, w której wezwał ich do ustąpienia. Mimo stanowczej deklaracji media okrzyknęły go sojusznikiem przywódcy marszu na Moskwę, Jewgienija Prigożyna.

Doniesienia o współpracy wojskowego i biznesmena miała potwierdzać entuzjastyczna reakcja szefa Grupy Wagnera na mianowanie Surowikina na stanowisko dowódcy sił rosyjskich w październiku 2022 roku. Trzy miesiące później został zdegradowany do funkcji zastępcy, a jego miejsce zajął szef sztabu generał Walerij Gierasimow.

Nowe zdjęcie Siergieja Surowikina

W poniedziałek, 4 września na profilu rosyjskiej dziennikarki i prezenterki Kseni Sobczak na Telegramie pojawiło się zdjęcie mające przedstawiać „generała Armagedona” z członkiem rodziny. „Generał Siergiej Surowikin (...) Żywy, zdrowy, w domu, z rodziną, w Moskwie” – podpisała fotografię. Sobczak zaznaczyła także, że zdjęcie zostało wykonane w dniu jego publikacji.

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej po spotkaniu Władimira Putina i prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana o losy Surowikina rosyjscy dziennikarze zapytali ministra obrony Siergieja Szojgu. Szef resortu nie odpowiedział jednak ani na pytanie o to, co dzieje się z wojskowym, ani o to, czy toczy się przeciwko niemu śledztwo.

