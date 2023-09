Mężczyzna zrzucił z mostu 10-latka. Nie spodobało mu się, że mówi po ukraińsku

Około 40-letni mężczyzna podszedł do grupy dzieci w mieście Einbeck w Dolnej Saksonii. Zaczepił młodzież, która rozmawiała w języku ukraińskim. Podejrzewany o rosyjskie pochodzenie agresor zwrócił dzieciom uwagę, by nie mówiły po ukraińsku. Miał twierdzić, że odpowiednim językiem jest rosyjski, i że to Kijów zaczął wojnę z Moskwą.

W Einbeck mężczyzna zrzucił chłopca z mostu

Śledczy ustalili dodatkowo, że mówiący po rosyjski mężczyzna szarpnął dziewczynkę za włosy, a 10-letniego chłopca przerzucił przez barierkę mostu. Chłopiec miał uderzyć w metalowe części mostu, a następnie wylądować w wodzie w kanale. Dodatkowo 40-latek rzucił w dziecko szklaną butelką, którą podniósł z ziemi. Swoją ofiarę trafił w ramię.

Pozostałe dzieci pomogły koledze wydostać się z wody i poinformowały o wszystkim swoich rodziców. Napastnik uciekł w tym czasie z miejsca zdarzenia. Na szczęście u chłopca stwierdzono jedynie lekkie obrażenia stopy oraz głowy, po krótkiej hospitalizacji mógł on wrócić do domu.

Nienawistne gesty w stosunku do Ukraińców w Niemczech

Niemieckie media zwróciły uwagę na nasilające się wrogie gesty wobec Ukraińców w ich kraju, odkąd władze zwiększyły wsparcie militarne dla Kijowa i zaczęły szerzej otwierać się na uchodźców z objętych wojną terytoriów. Mieszkający w Niemczech Rosjanie oraz sympatyzująca z Kremlem skrajna prawica niejednokrotnie otwarcie dawały wyraz swojemu nastawieniu.

Za Odrą mieszka około 3,5 miliona Rosjan oraz dodatkowo wielu Rosjan niemieckiego pochodzenia czy Rosyjskich Żydów. To największa taka grupa ze wszystkich krajów Zachodu.

Lech Wałęsa: Niemcom trzeba pokazywać, że zawsze z Rosją były problemy

Według byłego prezydenta Polski wszyscy powinni starać się nakłaniać niemiecki rząd do zaostrzenia stanowiska w sprawie militarnego wsparcia walczącej z Rosją Ukrainy. – Niemcom trzeba pokazywać, że zawsze z Rosją były problemy, a my, Polacy szczególnie o tym wiemy i w związku z tym mamy szansę w tym pokoleniu zrobić porządek z Rosją. To się nam już nie zdarzy, żeby cały świat widział takie złe zachowania Rosji, żeby chciał zmian w Rosji. Pokolenia nam nie wybaczą, jak nie wykorzystamy tego błędu Putina – mówił Wałęsa na początku tego roku. – Ja bym przekonywał Niemców, że jeśli nasze dzieci mają w przyszłości żyć w spokoju, to musimy zrobić porządek z Rosją, a potem z Chinami – dodawał.







