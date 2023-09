Łotwa chce wzmocnić swoją granicę. Jedną z koncepcji miny przeciwczołgowe

We wtorek 5 września Ministerstwo Obrony Łotwy przyjęło nową koncepcję obrony narodowej, która określa strategiczne zasady, priorytety i środki obrony wojskowej w czasie pokoju, nagrożenia narodowego oraz wojny. Następnie koncepcja, która musi być aktualizowana co najmniej raz w każdej kadencji parlamentu, została zaakceptowana przez rząd. Minister obrony narodowej Inara Murniece wskazała, że według analizy Rosja jest długoterminowym zagrożeniem dla bezpieczeństwa kraju.

Nowa koncepcja obrony narodowej uwzględnia wnioski wyciągnięte z wojny w Ukrainie. Konflikt pokazuje, że nawet tymczasowa utrata terytorium w przypadku inwazji prowadzi do ogromnych ofiar cywilnych oraz zniszczenia infrastruktury cywilnej i krytycznej. Nowa koncepcja zakłada dwie główne strategiczne linie działania w zakresie obrony narodowej Łotwy: wzmocnienie zdolności obronnych oraz wzmocnienie odporności, zdolności i woli obrony kraju.

Nowa koncepcja obrony narodowej Łotwy

W celu zapewnienia granicy państwowej przed wszelkiego rodzaju zagrożeniami łotewska minister obrony poleciła Narodowym Siłom Zbrojnym przygotowanie planu przeciwdziałania mobilności, w tym ocenę rozmieszczenia min przeciwczołgowych. Nowa koncepcja obrony narodowej zakłada też dalszy rozwój obrony powietrznej, obrony wybrzeża, artylerii rakietowej dalekiego zasięgu i dronów oraz wprowadzenie nowych opancerzonych bojowych wozów piechoty.

Kolejnym punktem ma być wzmocnienie personelu Narodowych Sił Zbrojnych, który od tej pory ma liczyć 31 tys., co będzie stanowić wzrost o 7 tys. Planowane jest także przeszkolenie i wyposażenie 30 tys. żołnierzy rezerwy. Łotewska koncepcja obrony narodowej zakłada także obecność wojskową Paktu Północnoatlantyckiego. Kanada zobowiązała się podwoić Grupę Bojową Wzmocnionej Obecności NATO do 2,2 tys. żołnierzy do 2026 r. oraz rozmieścić na Łotwie 15 czołgów Leopard II.

Jak szybko Rosja może odbudować swoją armię? Minister obrony Łotwy o opcji braku całkowitej klęski

– Jeśli Rosja nie poniesie całkowitej klęski w wojnie w Ukrainie, oczekuje się, że jej siły zbrojne mogą zostać przywrócone do poziomu sprzed inwazji w ciągu najbliższych trzech do pięciu lat. Musimy wykorzystać ten czas, aby zmaksymalizować nasze zdolności obronne i odstraszające – podkreśliła Murniece. Łotwa chce najpóźniej do 2027 r. wydawać trzy proc. PKB na obronę.

Czytaj też:

Niepokojące informacje z granicy. Migranci się kumulują?Czytaj też:

Rosja odgraża się krajom bałtyckim. „Zmieni to cały krajobraz polityczny”