Części rosyjskiego drona na terytorium Rumunii. NATO solidarne z Bukaresztem

W poniedziałek Ukraina poinformowała, że w niedzielę wieczorem rosyjskie drony miały eksplodować na terenie jednego z krajów NATO. „Dzisiaj w nocy podczas zmasowanego ataku Rosji w rejonie portu w Izmaile rosyjskie Shahedy upadły i zdetonowały na terytorium Rumunii” – napisał rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy Ołeh Nikołenko.

Początkowo rumuńscy urzędnicy „kategorycznie zaprzeczyli” tym doniesieniom i stwierdzili, że rosyjskie ataki na sąsiednią Ukrainę nie spowodowały bezpośredniego zagrożenia dla Rumunii.

Szczątki rosyjskiego drona na terytorium Rumunii

W środę rumuński minister obrony Angel Tilvar oświadczył jednak, że części czegoś, co mogło być rosyjskim dronem, spadły na terytorium Rumunii. Jak wyjaśnił, nie ewakuowano okolicy, ponieważ nic nie wskazywało na to, że części stanowią zagrożenie i dodał, że zostaną one zbadane w celu potwierdzenia ich pochodzenia.

Z kolei prezydent Rumunii Klaus Iohannis powiedział w środę podczas szczytu Trójmorza w Bukareszcie, że jeśli potwierdzi się, że odkryte części to fragmenty rosyjskiego drona, to „sytuacja będzie niedopuszczalna i stanowić będzie poważne naruszenie suwerenności i integralności terytorialnej Rumunii”.

– Jesteśmy w pogotowiu i w stałym kontakcie z naszymi sojusznikami z NATO – dodał Iohannis.

NATO zapewnia o solidarności

Z kolei Associated Press podała, że Rumunia poinformowała sojuszników z NATO o znalezisku w środę podczas spotkania w Brukseli. „Rumuńskie władze potwierdziły, że na rumuńskim terytorium, w pobliżu granicy z Ukrainą, znaleziono szczątki prawdopodobnie drona” – przekazał rzecznik NATO Dylan White w oświadczeniu cytowanym przez agencję. „Sojusznicy wyrazili silną solidarność z Rumunią” – podkreślił.

Rzecznik Sojuszu zaznaczył też, że NATO „nadal uważnie monitoruje sytuację i pozostaje w bliskim kontakcie” z Bukaresztem.

Czytaj też:

Szef BBN o śledztwie ws. Przewodowa. Mówi o niemal stuprocentowej pewnościCzytaj też:

Andrzej Duda o tragedii w Przewodowie. „Była rzeczywiście druga rakieta, ale nie spadła na terytorium Polski”