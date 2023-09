Szef Ryanaira dostał tortem w twarz. „To najcieplejsze powitanie, z jakim spotkałem się w Belgii”

Michael O’Leary pojawił się w Brukseli, gdzie miał spotkać się z dziennikarzami przed jednym z budynków Komisji Europejskiej. Szef Ryanaira pojawił się tam z kartonową podobizną szefowej KE Ursuli von der Leyen. Kiedy O’Leary przygotowywał się do konferencji prasowej podbiegły do niego dwie kobiety. Jedna z nich uderzyła szefa tanich linii lotniczych tortem w twarz. Po chwili to samo próbowała zrobić druga, ale O’Leary próbował tego uniknąć i dostał w tył głowy.

– Witamy w Belgii – powiedziała jedna z kobiet. – Zatrzymajcie zanieczyszczenie waszych pier******** samolotów – dodała druga. Szef Ryanaira z dystansem podszedł do całej sytuacji podkreślając, że „to najcieplejsze przywitanie, z jakim spotkał się w Belgii” – podał The Sun. Następnie O’Leary zdjął marynarkę i oddał ją swojemu asystentowi do wyczyszczenia, a potem zaczął się wycierać chusteczką.

Szef Ryanaira z dystansem podszedł do ataku ciastem z kremem. „To moje ulubione”

– Lubię ciasto z kremem, to moje ulubione – stwierdził szef tanich linii lotniczych. W kontekście ataku O’Leary żartował, że „to był sztuczny krem z soi”. Dodał, że lepszy byłby „krem irlandzki na bazie nabiału”. Pomimo incydentu szef Ryanaira zdecydował się powiedzieć, w jakiej sprawie pojawił się w Brukseli.

O’Leary m.in. ogłosił nowy rozkład lotów swojej firmy oraz dostarczył petycję z 1,5 mln podpisów do szefowej KE. Chodzi o przepisy dotyczące tzw. ochrony przelotów nad Europą. Obecne przepisy Unii Europejskiej praktycznie zabraniają liniom lotniczym latanie nad krajami, w których lokalny personel kontroli ruchu lotniczego strajkuje.

Ryanair żartuje ze swojego szefa. Tanie linie lotnicze nawiązały do swoich nowych tras

Do sytuacji z tortem nawiązał także sam Ryanair. „Ciepłe powitanie w Brukseli z okazji siedmiu nowych tras na zimę 2023. Pasażerowie są tak zadowoleni z naszych tras i petycji, że świętują tortem. Mamy smakowicie niskie ceny”, „Zamiast kupować ciasta z kremem, można było kupić lot z Belgii za tę samą cenę”, „Michael O’Leary przemknął obok ochrony, by dostarczyć 1,5 mln podpisów Ursuli von der Leyen” – żartowano w serii wpisów w mediach społecznościowych.

