Mocne słowa polskiego generała. Odbiły się szerokim echem w mediach na świecie

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Rajmund Andrzejczak uczestniczył w Forum Ekonomicznym w Karpaczu, które w 2023 roku odbyło się pod hasłem „Nowe wartości Starego Kontynentu – Europa u progu zmian”. Szef SGWP wziął m.in. udział w panelu dyskusyjnym: „Pokój w Ukrainie gwarancją bezpieczeństwa dla nas wszystkich – rola NATO”.

– Rosja jest w stanie permanentnej wojny. Jej wrogie działania nasilają się w wielu zakresach i wymierzone są także w Polskę. Wszyscy musimy wspierać Ukrainę w jej dążeniu do zwycięstwa. Jeśli ją stracimy, to również stracimy Białoruś. W przypadku straty obu tych krajów wydatki państw regionu na obronność znacznie wzrosną, a Chiny z tych obserwacji wyciągają wnioski – mówił gen. Andrzejczak.

Szef SGWP ostrzega przed porażką Ukrainy w wojnie

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego ostrzegał przed skutkami przegranej Ukrainy w wojnie. Przekonywał, że zwycięstwo Rosji i wykorzystanie Białorusi uświadomią Polsce, że wydatki na obronność na poziomie 5 proc. PKB i 300 tys. armia nie wystarczą. Gen. Andrzejczak, komentując powtarzające się groźby użycia broni nuklearnej przez Rosję i obecność taktycznej broni nuklearnej w Białorusi, porównał je do gróźb gangstera.

– Wygląda na to, że mamy do czynienia z gangsterami, szalonymi złymi chłopcami. Wszyscy poszli do parku palić papierosy, gangsterzy kładą broń na stole, a my jesteśmy w panamskich koszulkach i mówimy: „Cóż, mam broń, ale zostawiłem ją w domu, a moja żona nie lubi tego słowa” – podkreślił szef SGWP. Zdaniem gen. Andrzejczaka NATO powinno bardziej proaktywne i silniejsze wobec Rosjan.

Gen. Rajmund Andrzejczak cytowany przez prestiżowe tytuły

Słowa Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego spotkały się z szerokim echem na świecie. Gen. Andrzejczaka przytoczył jeden z największych brytyjskich dzienników The Guardian. Na omówienie słów szefa SGWP zdecydował się także najbardziej wpływowy dziennik ekonomiczno-finansowy w Rumunii – Bursa, czy notujący ponad 10 mln wizyt w miesiącu węgierski portal Portfolio.

