Pierwsza rocznica śmierci Elżbiety II. Król Karol III wydał oświadczenie

„Obchodząc pierwszą rocznicę śmierci Jej Królewskiej Mości i jednocześnie rozpoczęcia mojego panowania, z wielkim uczuciem wspominamy jej długie życie, oddaną służbę i wszystko to, co znaczyła dla tak wielu z nas” – napisał król Karol III w krótkim oświadczeniu. Elżbieta II zmarła w wieku 96 lat. Do końca życia pozostawała aktywna i wypełniała swoje obowiązki. Zaledwie dwa dni przed śmiercią spotkała się z Liz Truss, premier Wielkiej Brytanii.

„Jestem również głęboko wdzięczny za miłość i wsparcie, które okazano mojej żonie i mnie przez rok, ponieważ robimy wszystko, co w naszej mocy, aby służyć wam wszystkim” – zapewnił następca Elżbiety II. Pałac Buckingham opublikował portret zmarłej królowej, który powstał w 1968 roku, kiedy monarchini miała 42 lata. Jego autorem jest Cecil Beaton.

Pierwsza rocznica śmierci królowej Elżbiety II. „Uderzyła mnie jej mądrość”

Premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak stwierdził, że po roku od śmierci monarchini „skala jej służby wydaje się jeszcze większa”. Polityk wspomniał również o swoich bezpośrednich spotkaniach z królową. „Uderzyła mnie jej mądrość, jej niesamowite ciepło i wdzięk, a także ostry dowcip” – napisał polityk.

Rishi Shunak zwrócił się również bezpośrednio do Karola III. Podkreślił, że kraj powinien być dumny z „niezwykłego dziedzictwa służby zmarłej królowej” i dodał, że „więź” między społeczeństwem a monarchią „nadal rośnie w czasach” następcy Elżbiety II.

Aby upamiętnić dzień, który symbolizuje rozpoczęcie panowania króla Karola III, zostanie wystrzelona seria salw armatnich, a w Opactwie Westminsterskim o godz. 13 będzie słychać dzwony. Jak podaje Sky News, z niepotwierdzonych oficjalnie informacji wynika, że książę William wraz z żoną wezmą udział w specjalnym nabożeństwie w Katedrze św. Dawida, które zostanie zorganizowane ku pamięci królowej Elżbiety.

