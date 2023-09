Ludzka czaszka w koszu na darowizny. Przerażeni pracownicy wezwali policję

We wtorek w ręce pracownika jednej z organizacji charytatywnych w Arizonie w Stanach Zjednoczonych trafił niespotykany, a wręcz przerażający podarunek. W pudełku z darowiznami w jednym ze sklepów fundacji Goodwill znalazł on… ludzką czaszkę z częściowym uzębieniem i czymś przypominającym implant oka.

Na miejsce natychmiast została wezwana policja. Funkcjonariusze ustalili, że „podarek” został najpewniej podrzucony w weekend. Przez te dni czekał, aż któryś z pracowników weźmie go w ręce. Domniemana ludzka czaszka została przekazana do biura lekarza sądowego, którego zadaniem było ustalenie jej historii oraz tego, czy ma ona związek z jakąkolwiek proawdzoną sprawą kryminalną.

Lekarz sądowy zbadał czaszkę

– Rozmawialiśmy z biurem lekarza sądowego. Potwierdziło ono, że jest to faktycznie ludzka czaszka, ale w tym momencie, wstępnie, wszystko wskazuje na to, że jest to obiekt historyczny i nie ma żadnej wartości kryminalnej. Oznacza to, że żadne przestępstwo nie jest z tą czaszką związane – przekazała oficer prasowa policji w Goodyear Lisa Berry.

Pomimo tego, że nic nie wskazuje na powiązania znalezionej czaszki ze sprawami kryminalnymi z przeszłości, policjantka pochwaliła pracowników sklepu za działanie w ten sposób. – Dobra decyzja. Wszystko co podejrzane powinno być zawsze zgłaszane – skomentowała Berry.

To nie jest najdziwniejsze znalezisko w Goodwill

Stacja CBS rozmawiała z lokalną społecznością regularnie robiąca zakupy w sklepie organizacji charytatywnej Goodwill. – Nigdy nie słyszałam o niczym podarowanym w taki sposób, zwłaszcza tutaj. Cały czas przychodzę do Goodwill i nigdy nie słyszałam o czymś tak szalonym – powiedziała stacji Sydney Steele z Arizony.

To, że pani Sydney nigdy nie słyszała o podobnym zdarzeniu, nie znaczy, że takiego nie było. Zaledwie dwa miesiące wcześniej, w lipcu pracownicy sklepu Goodwill w Arizonie odkryli w darowiznach pamiątki z czasów II wojny światowej. Znalazły się tam między innymi dokumenty z marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych.

Jeszcze wcześniej, w 2021 roku, zaskakującego odkrycia dokonali pracownicy Goodwill z Karoliny Północnej. W tamtejszym koszu z daninami znajdował się pistolet. Choć to brzmi groźnie, to nie umywa się nawet to albinosa boa dusiciela znalezionego w 2018 roku w Teksasie.

