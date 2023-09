Grupa Wagnera zwija obóz w Białorusi. Zniknęło 55 proc. namiotów

Grupa Wagnera zwija swoje obozowisko – wynika z doniesień z Białorusi. Jak wylicza „Biełaruski Hajun”, w szczytowym momencie w obozie Grupy Wagnera we wsi Cel koło Osipowicz znajdowały się 292 namioty. Cześć z nich zamieszkiwali najemnicy, inne były przeznaczone do celów gospodarskich. Jednak już 28 lipca, czyli miesiąc po buncie Prigożyna, rozpoczął się demontaż części konstrukcji.

Grupa Wagnera zwija obóz pod Osipowiczami w Białorusi

Do początku września usuniętych zostało już ponad 160 namiotów, co stanowi 55 proc. wyjściowej liczby. To, jak „kurczy się” obozowisko wagnerowców, widać na zdjęciach satelitarnych. „Od ostatnich zdjęć satelitarnych z 23 sierpnia zdemontowano ponad 60 kolejnych jednostek – najbardziej aktywny okres demontażu przypadł na koniec sierpnia” – podsumowuje „Biełaruski Hajun”.

Obecnie w obozie pozostało około 130 namiotów. Na samym początku „przeprowadzki” do Białorusi wagnerowców budowano miejsce dla 8-10 tys. najemników. Z czego wynika zmniejszenie infrastruktury?

„Lgicznym wnioskiem jest to, że w obozie pod Osipowiczami demontują dodatkowe namioty, które okazały się niepotrzebne, ponieważ przyjechało mniej najemników niż oczekiwano” – czytamy na Telegramie „Biełaruskiego Hajuna”. Niezależni analitycy twierdzą, że część najemników może zostać przeniesiona do baraków mieszczących się w innych lokalizacjach.

Jewgienij Prigożyn nie żyje. To koniec Grupy Wagnera?

Po buncie Prigożyna pod koniec czerwca jego prywatne przedsiębiorstwo wojskowe zostało wstępnie rozmontowane: część wagnerowców przeszła pod dowództwo rosyjskiego ministerstwa obrony. Pytania o przyszłość Grupy Wagnera zaczęły nasilać się po śmierci Jewginija Prigożyna 23 sierpnia 2023 r.

Choć Kreml zaprzecza tym oskarżeniom, władze Ukrainy i społeczność międzynarodowa spekulują, że katastrofa samolotu założyciela Grupy Wagnera to zemsta Władimira Putina.

