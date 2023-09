Kate i William uczcili pamięć Elżbiety II. Media piszą o wzruszeniu księżnej

W piątek 8 września Wielka Brytania obchodziła pierwszą rocznicę śmierci królowej Elżbiety II. Hołd zmarłej matce złożył król Karol III. Także inni członkowie rodu Windsorów pamiętali o zmarłej w wieku 96 lat seniorce.

Kate i William uhonorowali Elżbietę II

W St David’s – najmniejszym walijskim mieście, Elżbietę II upamiętnili książę William i księżna Kate. W tamtejszej katedrze św. Dawida umieszczony został portret królowej. Wnuk monarchini i jego żona złożyli kwiaty przy wizerunku Elżbiety II. Kate, która niosła bukiet białych kwiatów, wyglądała na poruszoną.

Książę i księżna Walii uczestniczyli też w nabożeństwie, w trakcie którego odmówione zostały modlitwy po angielsku i walijsku. Chór zaśpiewał pieśń pogrzebową „Thou Knowest, Lord, the Secrets of Our Hearts”. „Dziś wspominamy niezwykłe życie i dziedzictwo świętej pamięci Jej Wysokości Królowej Elżbiety. Wszyscy za tobą tęsknimy” – można było przeczytać we wpisie Williama i Kate na portalu X (wcześniej Twiter).

Harry w Londynie w rocznicę śmierci Elżbiety II

Rocznicę śmierci babki w Wielkiej Brytanii obchodził książę Harry. Skłócony z rodziną syn Karola III pojawił się w czwartek w Londynie na ceremonię wręczenia nagród WellChild. – Wiem, że dokładnie rok później spogląda dziś na nas z góry, szczęśliwa, że jesteśmy razem i nadal wspieramy tak niesamowitą społeczność – mówił do zgromadzonych na uroczystości.

Wnuczka Elżbiety II księżniczka Eugenia opublikowała na Instagramie post poświęcony babce. „Myślę o tobie dzisiaj. Tęsknię za tobą bardzo, ale pamiętam, jakie to było życie wypełnione służbą, miłością i poświęceniem wszystkim, w tym twojej rodzinę, która tak bardzo cię kochała. Zawsze będę ci za to wdzięczna. Na zawsze pozostaniesz w moim sercu” – napisała Eugenia, zamieszczając zdjęcie z babką na ławce przed jednym z zabudowań w majątku Balmoral.

instagram

