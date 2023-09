Brytyjska policja zatrzymała 21-latka, który uciekł z aresztu. To były żołnierz oskarżony o terroryzm

Po czterech dniach od spektakularnej ucieczki 21-letni Daniel Abed Khalife został zatrzymany podczas przejażdżki rowerowej. Kiedy funkcjonariusz ściągnął go na ziemię, ten miał jedynie wybuchnąć śmiechem. Trafił z powrotem do aresztu. Nie wiadomo, czy wróci do miejsca z którego uciekł, czy służby zdecydują się na miejsce pod większym rygorem.

Akcja poszukiwawcza była zakrojona na szeroką skalę. Wzmocnione zostały m.in. lotniska, na których pojawiły się dodatkowe środki bezpieczeństwa, w tym kontrole. Ponadto wszelkie informacje na temat miejsca pobytu zbiega można było zgłaszać telefonicznie. Przez czas poszukiwań policja otrzymała ponad 100 takich telefonów.

Były wojskowy oskarżony o terroryzm zatrzymany podczas jazdy rowerem

Nadal nie zostało potwierdzone to, w jaki sposób Khalife uciekł. Wiadomo, że 21-latek pracował w więziennej kuchni. Najpewniej tam podczepił się pod ciężarówkę dostarczającą jedzenie. W momencie ucieczki miał na sobie strój kucharski, który mógł przyczynić się do jego znalezienia.

21-letni były wojskowy jest oskarżony o podłożenie sztucznych bomb w jednej z wojskowych baz Beacon Barracks w Stafford. Ponadto mężczyźnie przedstawiono zarzut naruszenia ustawy o tajemnicy służbowej poprzez zbieranie informacji „przydatnych dla wroga”. Mimo tego służby od początku przekonywały, że mężczyzna pomimo bycia zbiegiem nie stanowi zagrożenia.

Premier podziękował za zatrzymanie 21-latka

– Chcę również zapewnić opinię publiczną, że nie mamy żadnych informacji ani żadnego powodu, aby sądzić, że Khalife stanowi zagrożenie – zapewniał podczas poszukiwań komendant Dominic Murphy. Za dobrze przeprowadzone poszukiwania i udział w nich opinii publicznej podziękował premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak. Polityk podkreślił, że jest „bardzo zadowolony”.

