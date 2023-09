Rocznica zamachu na World Trade Center. Biden ogłosił 11 września „Dniem Patrioty”

11 września 2001 roku terroryści Al-Kaidy przejęli kontrolę nad czterema samolotami. Dwie maszyny skierowali na bliźniacze wieże World Trade Center w Nowym Jorku, a trzecia obrała za cel Pentagon. Ostatni z samolotów, zmierzający prawdopodobnie w stronę Białego Domu lub Kapitolu, rozbił się na polach Pensylwanii.

W katastrofach zginęło blisko 3000 osób, w tym ponad 300 funkcjonariuszy służb miejskich. Zamach okazał się śmiertelny także dla 19 porywaczy. Amerykańskie służby wciąż poszukują 26 mieszkańców uznanych wówczas za zaginionych.

22. rocznica zamachu na WTC

W 2023 roku obchody rocznicy ataku na WTC rozpoczęły się 8 września. Prezydent Joe Biden opublikował w piątek oficjalne oświadczenie, w którym uczcił pamięć ofiar oraz podziękował służbom i mieszkańcom za zaangażowanie w akcję ratowniczą. „Ich wspólna odwaga pomogła udowodnić naszemu narodowi i światu, że to, co ci terroryści najbardziej chcieli zranić, nigdy nie zostanie złamane: charakter naszego narodu” – napisał prezydent.

W proklamacji Joe Biden ogłosił 11 września Dniem Patrioty oraz Narodowym Dniem Służby i Pamięci. W związku z nowymi świętami amerykańscy urzędnicy zostali zobowiązani do wywieszenia flagi Stanów Zjednoczonych opuszczonej do połowy masztu. Prezydent zachęcił też cały naród do wzięcia udziału w pracach społecznych, ceremoniach i nabożeństwach oraz uczczenia zmarłych „chwilami ciszy”.

Obchody 11 września w Nowym Jorku

Poniedziałkowe obchody rocznicy zamachu rozpoczną się od ceremonii wschodu słońca zorganizowanej przez fundację Tunnel to Towers. Wydarzenie ku pamięci ofiar zamachu odbędzie się w jednym z kościołów prawosławnych na terenie Nowego Jorku o godzinie 6:30 czasu lokalnego. W tym samym czasie przed budynkami instytucji państwowych rozwinięte zostaną flagi.

Dwie godziny później na placu Pamięci przy Muzeum 11 Września członkowie rodzin ofiar osobiście odczytają ich nazwiska. Podczas uroczystości sześciokrotnie zapadną „chwile ciszy”, a pierwsza z nich zaplanowana jest na 8:46 – godzinę, w której doszło do pierwszego uderzenia. Po zakończeniu obchodów o godzinie 13:00 uczestnicy będą mogli udać się na specjalną wystawę do muzeum.

Czytaj też:

Złowieszcze słowa Miedwiediewa w przededniu rocznicy. Mówi o ponownym ataku z 11 wrześniaCzytaj też:

Xi i Putin nieobecni na szczycie G20. Biden chce to wykorzystać