Wołodymyr Zełenski o negocjacjach z Władimirem Putinem. „To zły moment”

Wołodymyr Zełenski skomentował w rozmowie z The Economist, że przygotowuje się, że wojna Ukrainie będzie trwać długo i zwycięstwo nie nadejdzie „jutro lub pojutrze”. Ukraina po trzech miesiącach kontrofensywy poczyniła niewielkie postępy. Zachodni przywódcy z jednej strony obiecują, że będą wspierać Ukrainę „tak długo, jak to będzie konieczne”.

Z drugiej strony trudności na froncie mogą przez niektórych być postrzegane jako powód zmuszenia Kijowa do negocjacji z Rosją. Według ukraińskiego prezydenta „to zły moment, ponieważ Władimir Putin widzi to samo”. Zełenski odrzuca możliwość kompromisu podkreślając, że „wojna będzie trwała tak długo, jak Rosja pozostanie na terytorium Ukrainy”. Według prezydenta Ukrainy ci, którzy decydują się na rozmowę z rosyjskim przywódcą „oszukują samych siebie”.

Prezydent Ukrainy: Dyplomacja z Putinem nie jest błędem

– Dyplomacja nie jest błędem. Błędem jest dyplomacja z Putinem. On negocjuje tylko z samym sobą – zauważył Zełenski. Rosyjskiemu prezydentowi ma zależeć na tym, aby zniechęcić sojuszników Kijowa do dalszego wsparcia, m.in. dostarczania broni. Ukraiński przywódca wskazuje jednak, że Moskwa sama jest słaba. – Jeśli nie jesteś z Ukrainą, to jesteś z Rosją, a jeśli nie jesteś z Rosją, to jesteś z Ukrainą. Jeśli partnerzy nam nie pomogą, to znaczy, że pomogli Rosji wygrać – powiedział Zełenski.

Prezydent Ukrainy zdaje sobie sprawę z tego, że kilku sojuszników organizuje wybory, a utrzymanie poparcia będzie trudne przy braku postępów na froncie. Zełenski dodał jednak, że wycofanie pomocy może rozgniewać wyborców. – Oni zaczną pytać, po co był ten cały wysiłek. Ludzie nie wybaczą swoim przywódcom, jeśli stracą Ukrainę – tłumaczył.

Zełenski rozwiewa wątpliwości Putina. Wskazał, na czyją pomoc nie może liczyć

Ukraiński przywódca rozwiewa nadzieje Putina, że Donald Trump mógłby mu pomóc w przypadku wygranej w wyborach w USA w 2024. Zdaniem Zełenskiego były prezydent Stanów Zjednoczonych nie poparłby Putina. – Putin nie rozumie, że w długiej wojnie przegra. Nie ma znaczenia, że popiera go 60, czy 70 proc. Rosjan. Jego gospodarka przegra – skomentował przywódca Ukrainy.

Zełenski zapewniał, że ukraińskie drony są w stanie przeprowadzać ataki wewnątrz Rosji, a wtedy Rosjanie zaczną zadawać niewygodne pytania o zdolność rosyjskiej armii do obrony. Zdaniem ukraińskiego prezydenta autorytet Putina został osłabiony przez czerwcowy bunt Jewgienija Prigożyna i będzie się jeszcze zmniejszał.

