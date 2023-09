Dziadek zamordowanej Sary ukrywał rodzeństwo 10-latki. „Moim obowiązkiem było chronić dzieci”

Wraca sprawa 10-letniej Sary. Córkę Polki znaleziono martwą w domu pod Londynem. Jej ojciec, który pochodził z Pakistanu, wrócił do kraju, skąd poinformował brytyjskie służby o śmierci swojego dziecka. Przekonywał, że dziewczynka zmarła z przyczyn naturalnych. Ojcu dziewczynki towarzyszyła jego nowa partnerka, ich czwórka dzieci, 13-latek będący drugim dzieckiem pani Olgi, oraz brat mężczyzny.

Sprawa zamordowanej 10-latki. Dziadek zabrał głos ws. ukrywania rodzeństwa Sary

Od momentu przylotu do Islamabadu cała rodzina się ukrywała. Po czasie udało się zatrzymać brata ojca Sary. W poniedziałek kilkudziesięciu funkcjonariuszy wtargnęło do domu dziadka 10-latki w mieście Jhelum. Okazało się, że cała piątka dzieci przebywała tam, odkąd przybyli do Pakistanu – poinformowało Sky News. Muhammad Sharif przekonywał, że „jego obowiązkiem było chronić dzieci”. Dodał, że wszystko było z nimi w porządku oraz były z nim szczęśliwe.

Dziadek Sary przyznał się, że spotkał się ze swoimi synami oraz macochą 10-latki pierwszego dnia po ich przylocie do Pakistanu. – Powiedzieli mi, że byli przerażeni i uciekli z Wielkiej Brytanii. Powiedziałem im, żeby zostawili dzieci ze mną i pojechali, gdzie chcą – wyjaśniał Muhammad Sharif. Dziadek 10-latki przekonywał, że policja nigdy nie pytała go o dzieci, tylko byli zainteresowani ojcem Sary i jego partnerką.

Sekcja zwłok Sary. „Liczne i rozległe obrażenia, które prawdopodobnie powstawały przez dłuższy czas”

Brytyjscy funkcjonariusze prowadza śledztwo ws. morderstwa córki Polki. Sekcja zwłok wykazała, że dziewczynka miała „liczne i rozległe obrażenia, które prawdopodobnie powstawały przez dłuższy czas”. Pani Olga skomentowała, że jeden z policzków Sary był spuchnięty, a drugi posiniaczony.

Czytaj też:

Śmierć 10-letniej Sary. Jest oświadczenie jej macochy i ojcaCzytaj też:

10-letnią Sarę znaleziono martwą w domu pod Londynem. „Boimy się o jej brata”