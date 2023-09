Pilna zmiana planów Justina Trudeau. W samolocie wykryto „problemy techniczne”

W niedzielę, 10 września Justin Trudeau wraz z kanadyjską delegacją miał udać się w lot powrotny do kraju po zakończeniu szczytu G20 w Indiach. Biuro premiera oświadczyło jednak, że podróż została odłożona w czasie ze względu na niesprecyzowany „problem techniczny” z samolotem, związany z pracami konserwacyjnymi.

Indie. Justin Trudeau utknął w Nowym Delhi

„Po odlocie kanadyjskie siły zbrojne poinformowały nas, że w CFC001 występują problemy techniczne” – przekazano w komunikacie. Biuro szefa rządu stwierdziło, że chociaż technicy próbują naprawić usterki, to „tych problemów nie da się rozwiązać z dnia na dzień”. Kanadyjska delegacja miała pozostać w Nowym Delhi do czasu podjęcia kolejnych decyzji.

Departament Obrony Narodowej Kanady przesłał BBC oświadczenie, w którym potwierdzono, że jedna z części maszyny musiała zostać wymieniona. „Bezpieczeństwo wszystkich pasażerów ma kluczowe znaczenie dla RCAF, a kontrole bezpieczeństwa przed lotem stanowią stały element wszystkich naszych protokołów lotu. Odkrycie tego problemu jest dowodem na skuteczność tych protokołów” – przekazano w komunikacie.

Samolot premiera miał usterkę

We wtorek, 12 września rzecznik premiera Mohammad Hussain przekazał indyjskiej agencji prasowej ANI, że problemy techniczne zostały rozwiązane, a samolot ponownie jest dopuszczony do lotu. Wcześniej kanadyjski departament informował o wysłaniu po premiera maszyny zastępczej, jednak według mediów miała ona zostać przekierowana do Wielkiej Brytanii.

Justin Trudeau opuścił Indie w tym samym dniu. Na lotnisku pożegnał go minister Rajeev Chandrasekhar, który podziękował premierowi za obecność na szczycie G20 i życzył jemu i jego towarzyszom bezpiecznego powrotu do domu.

Czytaj też:

Panika na pokładzie samolotu. Pasażerowie przeżyli ośmiogodzinny horrorCzytaj też:

Chwile grozy na lotnisku w Singapurze. W samolocie zapalił się silnik